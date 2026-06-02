उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 4 IAS समेत 6 अफसरों को ट्रांसफर

IAS Transfer in Uttarakhand: उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है. धामी सरकार ने 4 IAS समेत 6 अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है. IAS विनोद कुमार सुमन को परियोजना निदेशक यूडीआरपीएफ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, IAS सौरभ गहरवार को अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य बनाया गया है.

सुंदरलाल को अपर सचिव समाज कल्याण बनाया गया

इसके अलावा IAS झरना कमठान को अपर सचिव पेयजल, निदेशक स्वजल बनाया गया है. IAS प्रकाश चंद्र को अपर सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास बनाया गया है. पीसीएस सुंदरलाल सेमवाल को अपर सचिव समाज कल्याण बनाया गया है. सचिवालय सेवा के विक्रम सिंह को अपर सचिव समाज कल्याण बनाया गया है.

पिछले महीने भी हुए थे ट्रांसफर

बता दें कि धामी सरकार ने पिछले महीने ही 19 आईएएस और 10 पीसीएस अफसरों का तबादला किया था. आईएएस आशीष चौहान को जिलाधिकारी देहरादून बनाया था. वहीं, आईएएस अपूर्वा पांडेय को जिलाधिकारी बागेश्वर बनाया था. आईएएस विनय शंकर पांडेय को सचिव स्वास्थ्य व नागरिक उड्डयन बनाया गया था. सचिन कुर्वे को केंद्र के लिए रिलीव कर दिया गया था.

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आलोक कुमार पांडेय को बनाया गया था नगर आयुक्त देहरादून

नगर निगम देहरादून में नगर आयुक्त नमामि बंसल को विद्यालयी शिक्षा विभाग में अपर सचिव बनाया गया था. उनकी जगह आलोक कुमार पांडेय को नगर आयुक्त देहरादून की जिम्मेदारी दी गई थी. आईएएस आनंद स्वरूप को आयुक्त गढ़वाल बनाया गया था. आईएएस डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम को सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया था. आईएएस सोनिका से आयुक्त कर का पदभार वापस ले लिया गया था. आईएएस मनुज गोयल से मिशन निदेशक एनएचएम की जिम्मेदारी वापस ले ली गई थी.

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