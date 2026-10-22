Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /UPES के दीक्षांत समारोह में सीएम धामी का संदेश, युवा नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनें

UPES के दीक्षांत समारोह में सीएम धामी का संदेश, युवा नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनें

देहरादून में UPES के 24वें दीक्षांत समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से रोजगार देने वाला बनने और देश की तरक्की में योगदान देने की अपील की. समारोह में 4,795 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 22, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 05:14 PM IST
UPES के दीक्षांत समारोह में सीएम धामी का संदेश, युवा नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनें

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रूल ऑफ माफिया से मुक्त यूपी, अब रूल ऑफ लॉ का राज, लखनऊ में बोले सीएम योगी
2
3
4
5