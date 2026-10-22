/UPES के दीक्षांत समारोह में सीएम धामी का संदेश, युवा नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनें

राज्य चुनें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के बिधौली स्थित UPES के 24वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने छह विद्यार्थियों को सिल्वर प्लेट पुरस्कार से सम्मानित किया. समारोह में इस साल कुल 4,795 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही हैं. इनमें नियमित पाठ्यक्रमों के 3,806 और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के 989 विद्यार्थी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अब उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है. उन्हें मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
व्यवहार से बनती है पहचान
सीएम धामी ने कहा कि जीवन में केवल डिग्री और उपलब्धियां ही मायने नहीं रखतीं. व्यक्ति की असली पहचान उसके व्यवहार, विनम्रता और संस्कारों से होती है. दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने से सच्ची खुशी मिलती है. उन्होंने युवाओं से हमेशा सीखते रहने और अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज व देश की तरक्की के लिए करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि UPES ने पिछले दो दशकों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है.
विकसित भारत में युवाओं की भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है. इसे पूरा करने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी. युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और लगन से यह संकल्प साकार हो सकता है. उन्होंने कहा कि UPES से पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थी देश और दुनिया में जहां भी जाएं, अपने काम से उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करें. मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई निबंध प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें ढाई लाख से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और अलग-अलग मुद्दों पर अपने विचार रखे.
तकनीक और रोजगार पर जोर
सीएम धामी ने कहा कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक का है. राज्य सरकार शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और शोध के क्षेत्र में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है. प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है. दून विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से जुड़ी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज बनाया गया है. देहरादून में साइंस सिटी भी बनाई जा रही है. मुख्यमंत्री ने युवाओं से नौकरी पाने तक सीमित न रहने और अपना काम शुरू कर दूसरों को रोजगार देने वाला बनने की अपील की.
भर्ती में पारदर्शिता का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए इन्क्यूबेशन सेंटर भी बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. सरकार के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं. समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विद्यार्थियों और उनके परिजनों से भी मिले और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.