/UPES के दीक्षांत समारोह में सीएम धामी का संदेश, युवा नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनें

सीएम धामी ने कहा कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक का है. राज्य सरकार शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और शोध के क्षेत्र में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है. प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है. दून विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से जुड़ी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज बनाया गया है. देहरादून में साइंस सिटी भी बनाई जा रही है. मुख्यमंत्री ने युवाओं से नौकरी पाने तक सीमित न रहने और अपना काम शुरू कर दूसरों को रोजगार देने वाला बनने की अपील की.