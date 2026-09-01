/युवाओं के सवालों पर CM धामी के बेबाक जवाब, भ्रष्टाचार से रोजगार तक खुलकर हुई बात

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा में युवाओं के साथ ‘युवा समसामयिक संवाद’ कार्यक्रम में सीधे बातचीत की. अलग-अलग स्कूलों से पहुंचे विद्यार्थियों ने रोजगार, सेवायोजन, पर्यटन, विकास, पर्यावरण, विज्ञान-तकनीक और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बेझिझक सवाल पूछे. मुख्यमंत्री ने भी युवाओं के सवालों का सहज और स्पष्ट अंदाज में जवाब दिया. करीब 18 विद्यालयों के 360 विद्यार्थियों ने इस संवाद में हिस्सा लिया.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने युवाओं से कहा कि अगर कोई सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगता है या अनुचित दबाव बनाता है तो वे बिना डर शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए टोल फ्री नंबर 1064 और संबंधित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है और शिकायतों की जांच के लिए विशेष टीमें तेजी से कार्रवाई करती हैं.
भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख साफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां शासन-प्रशासन में पारदर्शिता बेहद जरूरी है. उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अभियान लगातार जारी रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना सरकार की प्राथमिकता है.
विकास के लिए ‘विकल्प रहित संकल्प’
युवाओं से अपने विजन को साझा करते हुए धामी ने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के साथ कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है. हिमालय, नदियों, वन संपदा, कृषि संसाधनों और शिक्षण संस्थानों को राज्य की बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा.
सीमांत गांवों को मिल रही प्राथमिकता
सीमांत क्षेत्रों के विकास को लेकर छात्रा आल्या के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीमांत गांवों को देश के अंतिम छोर के रूप में नहीं, बल्कि भारत के प्रथम गांव के रूप में विकसित करने की सोच के साथ काम कर रही है. उन्होंने बताया कि ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत इन इलाकों में बिजली, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है. पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी सरकार का खास फोकस है.
विकास के साथ पर्यावरण की चिंता
कक्षा 11 की छात्रा रेखा ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर सवाल किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है. इसलिए विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बराबर प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने 5 अगस्त की आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों को लेकर भी चर्चा की और कहा कि राज्य में विकास ऐसा होना चाहिए, जिसमें प्रकृति के संरक्षण का ध्यान रखा जाए.
34 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं से मुख्यमंत्री ने अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करने की अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक 34 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी रोजगार और करियर के अवसर पैदा करने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी. सरकार का प्रयास है कि युवाओं को अपनी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलें.
पर्यटन से बढ़ रहे रोजगार के अवसर
पर्यटन को लेकर छात्र अब्दुल के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, हवाई सेवाओं और होमस्टे सुविधाओं के विस्तार से उत्तराखंड में पर्यटन को नई रफ्तार मिली है. चम्पावत, मुनस्यारी, कौसानी, बेरीनाग, चौकोड़ी, पंचाचूली और आदि कैलाश जैसे इलाकों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटकों के लिए साफ-सफाई, सुविधाओं और बेहतर आतिथ्य पर भी ध्यान दे रही है. मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में सालाना पर्यटकों की संख्या 7 से 8 करोड़ के पार पहुंच गई है.
18 स्कूलों के 360 छात्रों ने लिया हिस्सा
युवा संवाद कार्यक्रम में विभिन्न 18 विद्यालयों के करीब 360 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. सोनू सिंह, हिमांशी, आलिदा, खुशी अवस्थी समेत कई छात्रों ने रोजगार, सेवायोजन, पर्यटन, पर्यावरण, विज्ञान-तकनीक और आपदा प्रबंधन से जुड़े सवाल मुख्यमंत्री के सामने रखे. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री गंभीर सिंह धामी, पूर्व विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.