/युवाओं के सवालों पर CM धामी के बेबाक जवाब, भ्रष्टाचार से रोजगार तक खुलकर हुई बात

युवाओं से अपने विजन को साझा करते हुए धामी ने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के साथ कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है. हिमालय, नदियों, वन संपदा, कृषि संसाधनों और शिक्षण संस्थानों को राज्य की बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा.