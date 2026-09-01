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युवाओं के सवालों पर CM धामी के बेबाक जवाब, भ्रष्टाचार से रोजगार तक खुलकर हुई बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने युवाओं से कहा कि अगर कोई सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगता है या अनुचित दबाव बनाता है तो वे बिना डर शिकायत कर सकते हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 01, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:38 PM IST
युवाओं के सवालों पर CM धामी के बेबाक जवाब, भ्रष्टाचार से रोजगार तक खुलकर हुई बात

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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