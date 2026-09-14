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CM Helpline 1905 पर धामी सख्त, बोले- शिकायत बंद नहीं, समस्या का समाधान चाहिए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शिकायतों को सिर्फ पोर्टल पर बंद करना मकसद नहीं है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 14, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:42 PM IST
CM Helpline 1905 पर धामी सख्त, बोले- शिकायत बंद नहीं, समस्या का समाधान चाहिए

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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