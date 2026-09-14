CM Helpline 1905 पर धामी सख्त, बोले- शिकायत बंद नहीं, समस्या का समाधान चाहिए

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शिकायतों को सिर्फ पोर्टल पर बंद करना मकसद नहीं है. शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान होना चाहिए. 30 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के साथ पुराने मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में किसी खास तरह की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं वहां जिलाधिकारी संबंधित विभागों के साथ उनकी समीक्षा करें. बार-बार आने वाली शिकायतों के कारणों का भी पता लगाया जाए ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके. उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों को अनावश्यक रूप से ‘स्पेशल क्लोज’ या ‘फोर्स क्लोज’ नहीं करने की हिदायत दी.
तहसीलों में औचक जांच के निर्देश
धामी ने सभी जिलाधिकारियों को तहसीलों का औचक निरीक्षण करने को कहा. निरीक्षण के दौरान दाखिल-खारिज के मामलों का समयसीमा के भीतर निस्तारण हो रहा है या नहीं इसकी जांच की जाए. भूमि धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश भी दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मामलों में लोगों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.
पेयजल व्यवस्था पर होगी कड़ी निगरानी
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को शीर्ष प्राथमिकता देने को कहा. पेयजल से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए. उन्होंने पाइपलाइन और सीवर लाइनों का 15 दिन के भीतर ऑडिट कर रिपोर्ट देने को कहा. पानी की आपूर्ति में रुकावट, लीकेज और दूसरी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
पुरानी शिकायतों की होगी नियमित समीक्षा
बैठक में 180 दिन से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों की विभागवार स्थिति भी रखी गई. मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने और देरी के कारणों की समीक्षा करने को कहा. उन्होंने कहा कि तय समय में शिकायतों का समाधान नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय हो. साथ ही अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए.
शिकायतकर्ताओं से फोन पर लिया फीडबैक
मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर निस्तारण की वास्तविक स्थिति जानी. संजय कुमार रावत के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामले में तत्काल भुगतान कराने के निर्देश दिए. पौड़ी की बेबी कोटनाला की परित्यक्ता पेंशन से जुड़ी शिकायत पर जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए. हरिद्वार की गीता के मामले में पानी की टंकी बनने के बावजूद आपूर्ति शुरू नहीं होने पर मौके का निरीक्षण कर व्यवस्था शुरू कराने को कहा. देहरादून की शिल्पी सक्सेना और अल्मोड़ा के आयुष बिष्ट ने बताया कि उनकी शिकायतों का समाधान हो चुका है.