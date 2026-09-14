CM Helpline 1905 पर धामी सख्त, बोले- शिकायत बंद नहीं, समस्या का समाधान चाहिए

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर निस्तारण की वास्तविक स्थिति जानी. संजय कुमार रावत के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामले में तत्काल भुगतान कराने के निर्देश दिए. पौड़ी की बेबी कोटनाला की परित्यक्ता पेंशन से जुड़ी शिकायत पर जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए. हरिद्वार की गीता के मामले में पानी की टंकी बनने के बावजूद आपूर्ति शुरू नहीं होने पर मौके का निरीक्षण कर व्यवस्था शुरू कराने को कहा. देहरादून की शिल्पी सक्सेना और अल्मोड़ा के आयुष बिष्ट ने बताया कि उनकी शिकायतों का समाधान हो चुका है.