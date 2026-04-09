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पिता की याद और शहीदों को सलाम.. खटीमा में भावुक हुए सीएम धामी, खुद कैंटीन से सामान खरीदकर किया लोकार्पण

Khatima News: उत्तराखंड की धरती को 'देवभूमि' के साथ-साथ 'वीरभूमि' भी कहा जाता है. राज्य के हर दूसरे घर से एक बेटा सरहद पर देश की रक्षा कर रहा होता है. बता दें कि इस वीरभूमि के लाल और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जब अपने पैतृक क्षेत्र खटीमा पहुंचे तो नजारा बेहद भावुक कर देने वाला हो गया.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 09, 2026, 01:31 PM IST
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पिता की याद और शहीदों को सलाम.. खटीमा में भावुक हुए सीएम धामी, खुद कैंटीन से सामान खरीदकर किया लोकार्पण

Khatima News: उत्तराखंड की धरती को 'देवभूमि' के साथ-साथ 'वीरभूमि' भी कहा जाता है. राज्य के हर दूसरे घर से एक बेटा सरहद पर देश की रक्षा कर रहा होता है. बता दें कि इस वीरभूमि के लाल और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जब अपने पैतृक क्षेत्र खटीमा पहुंचे तो नजारा बेहद भावुक कर देने वाला हो गया. मौका था उनके पिता, स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी जी की छठी पुण्यतिथि का. मुख्यमंत्री ने इस दिन को केवल एक शोक के रूप में नहीं बल्कि 'सैनिक सम्मान' के उत्सव के रूप में मनाया. खटीमा की फिजाओं में आज सेना के प्रति सम्मान और शहीदों के प्रति कृतज्ञता साफ महसूस की जा रही थी.

शहीदों की चौखट पर नमन और परिजनों का सम्मान

कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. सीएम धामी ने मंच पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले वीरों के माता-पिता और पत्नियों को सम्मानित किया.पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा. सीएम धामी ने बड़े ही आदर भाव से शहीदों के परिजनों का हालचाल जाना. उन्होंने कहा कि एक सैनिक का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता. जो अपनी जान हथेली पर रखकर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर खड़े हैं उन्हीं की बदौलत आज हम चैन की सांस ले रहे हैं.

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मुख्यमंत्री खुद बन गए एक आम ग्राहक

इस समारोह की सबसे खास बात रही सैनिक मिलन केंद्र और नई CSD कैंटीन का उद्घाटन. लंबे समय से खटीमा और आसपास के पूर्व सैनिकों की मांग थी कि उन्हें राशन और अन्य सामान के लिए दूर न जाना पड़े. मुख्यमंत्री ने न सिर्फ फीता काटकर कैंटीन का लोकार्पण किया बल्कि एक मिसाल पेश करते हुए खुद काउंटर पर जाकर सामान भी खरीदा. उन्होंने डिजिटल माध्यम से पेमेंट की और संदेश दिया कि आधुनिक सुविधाएं अब सैनिकों के दरवाजे तक पहुंच रही हैं. इस कैंटीन के शुरू होने से हजारों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के चेहरे खिल उठे.

सैनिक की तकलीफ मैं करीब से जानता हूं..

मंच से जब सीएम धामी ने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में एक सैनिक पुत्र का दर्द और गर्व दोनों साफ झलक रहा था. उन्होंने कहा कि मैं आज मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक सूबेदार के बेटे के रूप में आपके बीच आया हूं. मैंने बचपन से फौज का अनुशासन और एक सैनिक परिवार की कठिनाइयों को देखा है. मुझे पता है कि जब घर का मुखिया सरहद पर होता है तो पीछे परिवार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

खटीमा में उमड़ा जनसैलाब

सैनिक मिलन कार्यक्रम में केवल खटीमा ही नहीं बल्कि उधम सिंह नगर के दूर-दराज के इलाकों से भी पूर्व सैनिक और वीर नारियां पहुंची थीं. लोग अपने पुराने साथियों से मिले, सेना के किस्से साझा किए और अपने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस किया. कार्यक्रम का माहौल ऐसा था जैसे पूरा खटीमा एक फौजी छावनी में तब्दील हो गया हो. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार सैन्य धाम की परिकल्पना को साकार कर रही है और सैनिकों का सम्मान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा सीमांत क्षेत्र

सैनिक मिलन केंद्र के बन जाने से अब पूर्व सैनिकों को एक ऐसा मंच मिल गया है जहां वे अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी बन सकते हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि सैनिक कल्याण से जुड़ी किसी भी फाइल को लटकाया न जाए. खटीमा का यह आयोजन सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के रक्षकों के प्रति एक राज्य की कृतज्ञता का प्रतीक बन गया.

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