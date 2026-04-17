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सीएम धामी का ‘ग्राउंड जीरो’ एक्शन: बैठक छोड़ी, शिकायतकर्ता के दरवाजे पहुंचकर दिखाई सख्ती

CM Dhami in Action: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायत पर अचानक मैदान में उतरकर जमीनी हकीकत जांची और लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने मौके पर ही सुधार के निर्देश देते हुए साफ किया कि अब हर शिकायत का फील्ड वेरिफिकेशन और जवाबदेही तय होगी

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 17, 2026, 11:31 PM IST
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

Dehradun: देहरादून में एक नियमित सरकारी दिन अचानक सुर्खियों में बदल गया, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तय कार्यक्रम को दरकिनार कर सीधे जमीन पर उतरने का फैसला किया. सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के लिए अधिकारी तैयार बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे. इसके बजाय मुख्यमंत्री अचानक अपना काफिला लेकर शिकायतकर्ता के दरवाजे पर पहुंच गए.

क्या है मामला
राजपुर रोड स्थित जाखन क्षेत्र में रहने वाले विवेक मदान की शिकायत लंबे समय से लंबित थी. मुख्यमंत्री सीधे मौके पर पहुंचे, बिना किसी औपचारिकता के शिकायत सुनी और हालात का जायजा लिया. निरीक्षण में सामने आया कि विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करने के बाद फुटपाथ का ठीक से भरान नहीं किया गया, जिससे टाइल्स धंस चुकी थीं. कुछ जगहों पर बिजली की लाइनें पूरी तरह भूमिगत भी नहीं थीं, जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बन सकती थीं.

हालात देख तुरंत एक्शन में आए सीएम धामी
मौके पर ही मुख्यमंत्री का रुख सख्त हो गया. उन्होंने अधिकारियों से सीधे सवाल किए- काम की गुणवत्ता किसने जांची? अगर जांच हुई, तो फिर यह स्थिति क्यों? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. तुरंत निर्देश दिए गए कि फुटपाथ का गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण कराया जाए, सभी विद्युत लाइनों को मानकों के अनुसार पूरी तरह भूमिगत किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों व एजेंसियों पर कार्रवाई तय हो. 

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घटना के बाद सीएम का अधिकारियों को सख्त निर्देश
इसके बाद सचिवालय में हुई बैठक का स्वर भी बदला हुआ था. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब केवल फाइलों में निस्तारण दिखाना काफी नहीं होगा. हर शिकायत का फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और लंबित मामलों में व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक ही जगह बार-बार खुदाई जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए. 

हेल्पलाइन 1905 सिर्फ शिकायत का जरिया नहीं- सीएम
सीएम हेल्पलाइन 1905 को अब सिर्फ शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि सक्रिय निगरानी तंत्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया. जनसुरक्षा से जुड़े मुद्दों- जैसे बिजली, सड़क और जलापूर्ति - को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए.

यह औचक निरीक्षण महज एक दौरा नहीं, बल्कि शासन की कार्यशैली में बदलाव का संकेत माना जा रहा है- जहां फैसले फाइलों से निकलकर सीधे जमीन पर उतरते हैं और जवाबदेही तय होती है. 

ये भी पढ़ें: धामी सरकार का बड़ा फैसला: साइबर सुरक्षा, सड़कें और सामाजिक विकास के लिए 75 करोड़ मंजूर

 

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