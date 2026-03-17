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Hindi NewsUttarakhandद केरला स्टोरी 2 देखने पहुंचे सीएम धामी, कहा UCC लागू कर उत्तराखंड ने रचा इतिहास

'द केरला स्टोरी 2' देखने पहुंचे सीएम धामी, कहा UCC लागू कर उत्तराखंड ने रचा इतिहास

Uttarakhand News: उत्तराखंड के सीएम धामी बहुचर्चित फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ देखने मॉल ऑफ देहरादून पहुंचे. इस दौरान उन्होंने युवाओं से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:53 PM IST
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Puskar Singh Dhami
Puskar Singh Dhami

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मॉल ऑफ देहरादून में बहुचर्चित फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ देखी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह फिल्म समाज में घटित हो रही संवेदनशील घटनाओं को उजागर करते हुए जागरूकता का एक सशक्त माध्यम है.

यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर एक ऐतिहासिक पहल की है, जो समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. 

धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया 
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे अवैध और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के कानून समाज में पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने का कार्य करते हैं. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे जागरूक रहें और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी भूमिका निभाएं. 

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समाज को समझने का अवसर देती हैं 
उत्तराखंड के सीएम धामी ने आगे कहा कि इस प्रकार की फिल्में समाज को सोचने और समझने का अवसर देती हैं, और सरकार ऐसे हर प्रयास का समर्थन करती है. इस अवसर पर मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, दुर्गेश्वर लाल, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला एवं अन्य जनप्रतिनिधि थे. 

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