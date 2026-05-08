CM योगी का उत्तराखंड दौरा:हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल, जानें पूरा कार्यक्रम

CM Yogi Uttarakhand Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुरुवार से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं. सीएम योगी यहां अपने पैतृक गांव पंचूर में आयोजित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि वो शुक्रवार 9 मई को अपने परिजनों भी मुलाकात कर सकते हैं.

सीएम धामी ने किया सीएम योगी का स्वागत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे. यमकेश्वर हेलीपैड पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया. इसके बाद सीएम योगी महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, बिथ्याणी पहुंचे और वहां कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया.

हरि विष्णु पंचदेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम

सीएम योगी अपने पैतृक गांव पंचूर में आयोजित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं. मंदिर परिसर में 4 मई से धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, जिनका समापन शुक्रवार को होगा. इस दौरान पूजा-पाठ, हवन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम योगी के साथ पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद

बताया जा रहा है कि सीएम योगी शुक्रवार को मंदिर में आयोजित मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे. उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे.

शनिवार को यूपी लौटेंगे सीएम योगी

पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित पंचूर गांव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव है. मुख्यमंत्री बनने के बाद इस गांव की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, सीएम योगी शनिवार को उत्तर प्रदेश लौट सकते हैं.

सीएम योगी के स्वागत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के साथ संवाद किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पित है. बीजेपी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में दुग्ध और मत्स्य उत्पादन बढ़ा है. प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को स्वरोजगार से जोड़ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. सरकार की योजनाओं से किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिल रहा है.

Banbhoolpura Violence: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत रद्द; 2 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.