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Dehradun Zoo घूमने आ रहे हैं, तो एक बार जरूर करें इस नए 'स्टार' का दीदार, यादगार बन जाएगी ट्रिप

Dehradun Zoo News: देहरादून जू में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हिमालयी काले भालू 'बल्लू' के बाड़े का उद्घाटन किया है. जिससे पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण जुड़ गया है. इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बाड़े का निर्माण केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद सभी मानकों के अनुरूप किया गया है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 07, 2026, 11:04 AM IST
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Dehradun Zoo News/सुरेंद्र डसीला: देहरादून जू में पर्यटकों के आकर्षण को और बढ़ाते हुए हिमालयी काले भालू 'बल्लू' (Himalayan Black Bear) बाड़े का उद्घाटन कर दिया गया है. इस नए बाड़े के खुलने से अब पर्यटक अन्य वन्यजीवों के साथ भालू को भी करीब से देख सकेंगे, जिससे जू में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बाड़े का निर्माण केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद सभी मानकों के अनुरूप किया गया है.

क्या बोले वन मंत्री उनियाल?
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पिछले साल बाघ सफारी शुरू होने के बाद करीब 1.50 लाख पर्यटक देहरादून जू पहुंचे और राजस्व में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई. उन्होंने विश्वास जताया कि अब हिमालयी काला भालू के शामिल होने से जू का आकर्षण और बढ़ेगा. जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और जनजागरूकता को भी मजबूती मिलेगी.

जल्द जू में शुरू होगी सफारी
वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि व्हाय वन विभाग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि देहरादून जू को और आकर्षित किया जा सके. इसके लिए व्हाइट टाइगर और लकड़बग्घा जैसे जानवर के लिए भी केंद्र चिड़ियाघर प्राधिकरण से आज्ञा मांगी जा रही है. इसके साथ जल्द zoo में सफारी शुरू की जाएगी. बुधवार को भालू बाड़े का उद्घाटन कर इसे लोगों के लिए खोल दिया है. बंगाल टाइगर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है. 'बल्लू’ नाम का करीब दो साल का भालू बाड़े में खूब उछल-कूद कर रहा है.

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सफेद टाइगर और हायना भी आएंगे
वन विभाग के मुताबिक, बीते 9 मार्च को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद इस बाड़े को सभी मानकों के अनुरूप विकसित किया गया. यह बाड़ा जू के लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले सफारी जोन का हिस्सा है, जिससे पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों को देखने का अनुभव मिलेगा. प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र का कहना है कि जू के सफारी क्षेत्र को और समृद्ध बनाने के लिए भविष्य में सफेद टाइगर और स्ट्राइप्ड हायना लाने की योजना पर काम किया जा रहा है. इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है.

यह भी पढ़िए: उत्तराखंड में जमीन माफिया का 'मकड़जाल', प्रशासन के पास पहुंचा मामला, ऋषिकेश से विकासनगर तक एक ही पैटर्न

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