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Uttarakhandआज हल्द्वानी आएंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को करेंगे संबोधित

आज हल्द्वानी आएंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को करेंगे संबोधित

Rajnath Singh Haldwani Visit: उत्तराखंड सरकार के चार साल पूरे होने पर 21 मार्च को नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी में एक बड़ा इवेंट हो रहा है.  इस मौके पर, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:40 AM IST
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Uttarakhand News: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के नैनीताल जिले के दौरे पर रहेंगे.  इस दौरान वे हल्द्वानी में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. राजनाथ सिंह कुमाऊं को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे. यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के चार साल पूरे होने पर आयोजित हो रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के चार साल पूर्ण होने पर एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया. 

सीएम धामी के 4 साल बेमिसाल
सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के चार साल पूरा होने पर राज्य में भारी उत्साह का माहौल है. यह कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. रक्षा मंत्री यहां केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सामरिक दृष्टि से उत्तराखंड के महत्व पर अपनी बात रखेंगे.

हल्द्वानी में सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने जा रहे भव्य कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग हो चुकी हैं.  इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमबी इंटर कॉलेज परिसर पहुंचकर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने काठगोदाम के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इंतज़ामों का रिव्यू किया और ज़रूरी निर्देश दिए. उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, साफ-सफाई और यातायात प्रबंधन का बारीकी से जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर और चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए.

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रूट डायवर्जन प्लान लागू
हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के चलते पुलिस ने शनिवार को रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है.  शहर के अंदर शनिवार को सभी खनन गेट को बंद रखा जाएगा. शनिवार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक भारी मालवाहक व्हीकल शहर में नहीं चलेंगे. 

जनसभा को लेकर प्रशासन की तैयारी
हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए  हैं. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इस रैली में नैनीताल और अल्मोड़ा जिले से भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है.

रक्षा मंत्री का कार्यक्रम
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मार्च को दोपहर 12:55 बजे एमबी इंटर कालेज मैदान में पंहुचेंगे.  यहां पर उत्तराखंड सरकार के चार साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. वह दोपर 2:15 बजे आयोजन स्थल से रवाना होंगे.

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