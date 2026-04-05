देहरादून के होटल और ढाबों में LPG संकट, व्यवसायियों की मुश्किलें बढ़ीं

Dehradun News: अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब यहां के छोटे और मध्यम व्यवसायों तक पहुंच गया है. शहर के होटल और ढाबा मालिक कमर्शियल LPG सिलेंडरों की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं. गैस की कमी ने उनके कामकाज को बाधित कर दिया है और ग्राहकों की संख्या में भी गिरावट आई है.

रोजमर्रा की कमाई प्रभावित

मैगी पॉइंट के मालिक शानू राणा कहते हैं कि कमर्शियल गैस की कमी की वजह से हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं. हम घरेलू गैस इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए लकड़ी जला रहे हैं. फिर भी ऑर्डर ठीक से पूरे नहीं हो पा रहे हैं. ग्राहक कम आ रहे हैं, और इससे हमारी रोजमर्रा की कमाई प्रभावित हो रही है.

उन्होंने आगे बताया कि गैस सप्लाई चेन में गंभीर दिक्कतों की वजह से हमें हर हफ़्ते 3 सिलेंडरों की जरूरत है, लेकिन हमें महीने में 2-3 सिलेंडर ही मिल रहे हैं. हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें.

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मैगी पॉइंट के मालिक ने क्या कहा?

दूसरे मैगी पॉइंट के मालिक सोहन कंडारी ने कहा कि हमें सालों पुराने केरोसिन स्टोव का इस्तेमाल पहली बार करना पड़ा है. इससे ऑर्डर पूरे करने में समय ज्यादा लग रहा है और खाने की क्वालिटी पर भी असर पड़ रहा है. ग्राहक कम आने लगे हैं. स्थिति ऐसी है कि अगर समाधान नहीं आया तो हमें होटल बंद करना पड़ सकता है.

व्यवसायियों बेहद चुनौतीपूर्ण समय

छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है. शहर के रेस्तरां और ढाबे आर्थिक संकट की कगार पर हैं और ग्राहकों की नाराज़गी भी बढ़ रही है. व्यवसायी सरकार से तुरंत कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनका कामकाज सुचारू रूप से चल सके.

देहरादून आएंगे पीएम मोदी

14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी देहरादून में आगमन हो सकता है. जिसको लेकर तैयारी चल रही है, भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून आ सकते हैं, जिसको लेकर तैयारी चल रही है क्योंकि उनके आने कार्यक्रम प्रस्तावित है. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रशासनिक तौर पर भी तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे का शुभारंभ करेंगे. जिसकी तैयारी चल रही है, यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरा हुआ है. जिससे दिल्ली देहरादून का आगमन काफी सरल सुगम हो जाएगा.