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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का आज पीएम मोदी करेंगे आगाज; तीन राज्यों के लिए खुलेगा तरक्की का द्वार!

 Dehradun Delhi Expressway Economic Corridor: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है. आज यानी मंगलवार को पीएम मोदी 11,963 करोड़ रुपये की लागत से बने दून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:33 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Dehradun Delhi Expressway News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है. आज यानी मंगलवार को पीएम मोदी 11,963 करोड़ रुपये की लागत से बने दून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरू होने से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी.

तय कार्यक्रम के अनुसार दौरा शुरू
प्रधानमंत्री सुबह करीब 10:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद हेलिकॉप्टर से सहारनपुर के गणेशपुर हेलीपैड पर 10:50 बजे पहुंचेंगे. यहां 11:10 बजे वे एलिवेटेड कॉरिडोर के व्यू प्वाइंट का निरीक्षण करेंगे, जहां फूलों की वर्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनका स्वागत किया जाएगा.

 एशिया के सबसे लंबे वाइल्डलाइफ कॉरिडोर से गुजरेंगे पीएम
इसके बाद पीएम मोदी एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर से होते हुए सुबह 11:35 बजे मां डाट काली मंदिर पहुंचेंगे. इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

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 डाट काली मंदिर में पूजा-अर्चना
मां डाट काली मंदिर में पीएम मोदी करीब 10 मिनट तक पूजा-अर्चना करेंगे. यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे. दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी डाट काली मंदिर से शहीद जसवंत सिंह मैदान तक 12 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे. रास्ते भर भाजपा कार्यकर्ता पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करेंगे. 12:30 बजे वे जनसभा स्थल पहुंचकर एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे. उनका भाषण गणेशपुर सहित अन्य स्थानों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.

 कई विकास परियोजनाओं की सौगात
पीएम मोदी इस अवसर पर दून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ-साथ उत्तराखंड को जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य विकास योजनाओं की भी सौगात देंगे, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रूट डायवर्जन लागू
पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा और शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया गया है, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके. दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल से जीटीसी हेलीपैड पहुंचेंगे और 1:50 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.

डॉ.भीमराव आंबेडकर को समर्पित हो सकता है एक्सप्रेसवे
एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का कार्यक्रम इसलिए खास माना जा रहा है कि मंगलवार को डॉ.भीमराव आंबेडकर जयंती भी है. राजनीतिक जानकारों की मानें तो प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे को डॉ.आंबेडकर के नाम समर्पित कर सकते हैं.

रूट रहेंगे डायवर्ट
प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. शहर में व्यापक स्तर पर रूट डायवर्ट किया गया है. रैली में शामिल होने के लिए आने वाली बसों को भी रैली स्थल से काफी दूर ही पार्क करने की व्यवस्था है. पुलिस और वनकर्मियों ने जंगल में गहन कॉम्बिंग की है. पुलिस ने शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस में रुके हुए लोगों का ब्योरा जांचा। सोमवार को सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूर्वाभ्यास किया.

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