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सिर के बाल उखाड़े, टॉयलेट में बंद किया, प्राइवेट पार्ट पर चोट...देहरादून में महिला से दरिंदगी की सारी हदें पार

Dehradun news: देहरादून में एक महिला को 10 महीनों तक एक कमरे और शौचालय में बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया. ससुराल वालों पर प्राइवेट पार्ट पर बोतल और डंडों से हमला करने का आरोप है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jun 03, 2026, 04:53 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर AI की है.
सांकेतिक तस्वीर AI की है.

मोo मुजम्मिल/देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला को उसके ससुराल वालों ने पिछले करीब 10 महीनों से एक कमरे और शौचालय के भीतर बंधक बनाकर रखा हुआ था. पूरा मामला सेलाकुई थाना क्षेत्र का है जहां एक पिता ने सेलाकुई थाने में पहुंचकर तहरीर देते हुए ये सनसनीखेज आरोप लगाया है. 

300 दिनों तक टॉयलेट में बंधक बनाकर रखा 
पीड़ित के पिता ने तहरीर देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 2 साल पहले राहुल खंडूडी के साथ की थी, जो पेशे से सरकारी शिक्षक है. पिता की इस तहरीर के मुताबिक, उनकी बेटी को ससुरालवालों ने एक कमरे और टॉयलेट में बंधक बनाकर रखा और तकरीबन 300 दिनों तक पति,सास और ससुर ने विवाहिता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया. 

प्राइवेट पार्ट पर बोतल और डंडों से चोट मारी
आरोप है कि क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पीड़िता के सिर के बाल तक बेरहमी से उखाड़ दिए गए. पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर बोतल और डंडों से चोट मारी गई. इतना ही नहीं पीड़िता को खाने में कच्चा चावल, एक प्याज, नमक और एक हरी मिर्च दी जाती थी. तहरीर में पिता ने बताया कि उनकी बेटी से उनके मायके पक्ष को मिलने नहीं दिया जाता था. पुलिस ने पीड़िता के पिता की लिखित तहरीर के आधार पर पति, सास और ससुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

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पति, सास और ससुर पर एफआईआर 
एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि यह मामला गंभीर पारिवारिक उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर को आधार बनाते हुए आरोपी पति राहुल खंडूडी, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. महिला का मेडिकल जांच भी कराई गई है. जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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