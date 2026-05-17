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पुराना शातिर निकला देहरादून का फैक्ट्री मालिक, ट्रामाडोल के बाद अब सीरियाई ड्रग रैकेट में आया नाम, NCB ने भेजा जेल

Uttarakhand News: गिरफ्तार सीरियाई आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नई दिल्ली के नेब सराय इलाके से बरामद कैप्टागन टैबलेट नवंबर 2025 में देहरादून स्थित M/s Green Herbal फैक्ट्री में तैयार किए गए थे.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 17, 2026, 11:09 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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Uttarakhand News: भारत में सिंथेटिक ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने “ऑपरेशन RAZEPILL” के तहत बड़ा खुलासा किया है. जांच एजेंसी ने 227.2 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट और पाउडर बरामद किया है तथा एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान सामने आया कि जब्त किए गए कैप्टागन टैबलेट कथित तौर पर उत्तराखंड के देहरादून स्थित एक फैक्ट्री में अवैध रूप से तैयार किए गए थे. 

NCB सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार सीरियाई आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नई दिल्ली के नेब सराय इलाके से बरामद कैप्टागन टैबलेट नवंबर 2025 में देहरादून स्थित M/s Green Herbal फैक्ट्री में तैयार किए गए थे. आरोपी ने बताया कि उसने यह उत्पादन अपने एक अन्य सीरियाई साथी के साथ मिलकर किया था. 

इस खुलासे के बाद NCB की टीम ने 16 मई 2026 की रात फैक्ट्री परिसर में छापेमारी की. जांच के दौरान एजेंसी को वहां बड़े पैमाने पर ड्रग निर्माण से जुड़ा अत्याधुनिक सेटअप मिला. अधिकारियों के मुताबिक, फैक्ट्री परिसर में टैबलेट बनाने वाली मशीनें, ग्रेनुलेशन यूनिट, कैप्सूल फिलिंग मशीन, कोटिंग मशीन, सीलिंग और ब्लिस्टर पैकेजिंग मशीनें लगी हुई थीं. इसके अलावा बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल, केमिकल, कैप्सूल और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई.

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जांच में एक और खुलासा हुआ. सूत्रों के मुताबिक, फैक्ट्री मालिक कथित तौर पर प्रतिदिन लगभग 50 हजार रुपये लेकर फैक्ट्री परिसर को अवैध कैप्टागन निर्माण के लिए उपलब्ध कराता था. NCB जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री मालिक पहले भी ड्रग्स से जुड़े मामलों में एजेंसियों के रडार पर रह चुका है. उसका नाम देहरादून पुलिस और NCB दिल्ली जोन द्वारा दर्ज ट्रामाडोल और अन्य प्रिस्क्रिप्शन (NRx) दवाओं की सप्लाई से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सामने आ चुका है.

फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. इस मामले में अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें एक सीरियाई नागरिक और फैक्ट्री मालिक शामिल हैं. यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कैप्टागन को मध्य-पूर्व के देशों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक नशीला पदार्थ माना जाता है, और इसकी तस्करी को लेकर कई अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय रहे हैं. जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि इस नेटवर्क के तार भारत से बाहर किन देशों तक जुड़े हैं और क्या देश में इस तरह के और भी अवैध उत्पादन केंद्र संचालित हो रहे हैं.

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