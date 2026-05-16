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चमचमाती स्कार्पियो, 'सीक्रेट केबिन' और 1.55 करोड़ का काला धन... देहरादून में ऐसे खुली गुजरात के तीन 'शातिरों' की पोल!

Dehradun News: एसएसपी दून के नेतृत्व में जनपद में चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के तहत देहरादून की कोतवाली कैंट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के देहरादून लाई जा रही 1 करोड़ 55 लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी बरामद की है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 16, 2026, 11:09 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Dehradun News: कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और जब कमान खुद एसएसपी दून के हाथों में हो, तो शातिर से शातिर अपराधी भी गच्चा खा ही जाता है. देहरादून की कैंट पुलिस ने एक ऐसा ही सनसनीखेज कारनामा कर दिखाया है, जिसने न सिर्फ तस्करों के होश उड़ा दिए, बल्कि काले धन के बड़े नेटवर्क की कमर भी तोड़ दी है. पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक महाराष्ट्र नंबर की स्कार्पियो गाड़ी से 1 करोड़ 55 लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी बरामद की है. ;

तस्वीर तब और दिलचस्प हो गई जब पता चला कि इस बेहिसाब दौलत को छुपाने के लिए गाड़ी के भीतर किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह एक 'सीक्रेट केबिन' बनाया गया था, मामले में गुजरात के तीन रसूखदारों को हिरासत में लिया गया है.

चेकिंग के दौरान रुकवाई महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी
जानकारी के अनुसार, दिनांक 15 मई 2026 को कैंट पुलिस द्वारा राजेंद्र नगर कौलागढ़ क्षेत्र में सिरमौर मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध स्कार्पियो एन (नंबर: MH12XT 3245) को पूछताछ के लिए रोका. वाहन से संबंधित दस्तावेज मांगने पर चालक और उसमें सवार अन्य लोग टालमटोल करने लगे.

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सीट के बीच बना था 'सीक्रेट केबिन'
संदेह होने पर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो वाहन चालक ने गाड़ी के भीतर भारी मात्रा में कैश होने का खुलासा किया. शातिर तस्करों ने नकदी छुपाने के लिए गाड़ी की बीच वाली और पिछली सीट के बीच एक विशेष सीक्रेट केबिन बना रखा था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल उच्चाधिकारियों और आयकर विभाग (Income Tax) को सूचित किया. सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर और आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों की मौजूदगी में जब सीक्रेट केबिन को खोला गया, तो पुलिस के भी होश उड़ गए. केबिन से कुल 1 करोड़ 55 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई, जिसका कोई भी वैध दस्तावेज आरोपी पेश नहीं कर सके.

बनारस से आ रहा था कैश, गुजरात के हैं तीनों आरोपी
पूछताछ में वाहन चालक ने बताया कि वह इस भारी नकदी को बनारस (वाराणसी) से लेकर आ रहा था और गाड़ी में ही बैठे जसवंत नाम के व्यक्ति को सौंपनी थी. पकड़े गए तीनों आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है, सतीश भाई (उम्र 51 वर्ष), पुत्र स्व० हरगोविंद भाई – निवासी: तालुका विसनागर, जिला मेहसाणा, गुजरात (वाहन चालक), ठाकुर जसवंत संघ बनाजी, पुत्र स्व० बनाजी – निवासी: ग्राम सेधा, जिला पाटन, गुजरात, सचिन पटेल, पुत्र नरेंद्र भाई – निवासी: ग्राम दीनप, जिला मेहसाणा, गुजरात.

आयकर विभाग की टीम कर रही है आगे की जांच
बरामद धनराशि को कब्जे में लेकर आयकर विभाग की टीम तीनों आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है और रकम के स्रोत व गंतव्य का पता लगाने में जुटी है. इस पूरे मामले में आगे की कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा ही अमल में लाई जाएगी. वहीं पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई स्कार्पियो गाड़ी को सीज कर दिया है.

सराहनीय कार्य करने वाली टीमें 
पुलिस टीम स्वप्निल मुयाल (क्षेत्राधिकारी नगर), निरीक्षक शंकर सिंह बिष्ट (प्रभारी निरीक्षक कैंट), उ०नि० विनयता चौहान (चौकी प्रभारी बिंदाल), अ०उ०नि० वीरेंद्र राम, कां० योगेश सैनी, आयकर विभाग की टीम,   पंकज खत्री (सहायक आयकर निदेशक), शशांक पाल (आयकर निरीक्षक), कमलेश पंत (आयकर निरीक्षक)

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