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Uttarakhand Tragedy: रामनगर के नामी रिसोर्ट में डूबी 4 साल की मासूम, नहाते समय गहरे पानी में गई बच्ची

Uttarakhand news: दिल्ली से रामनगर घूमने आया एक परिवार रिसोर्ट में रुका हुआ था. चार साल की मासूम स्वीमिंग पूल में नहाते समय डूब गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 28, 2026, 08:23 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर AI की है.
सांकेतिक तस्वीर AI की है.

विजय कश्यप/रामनगर: रामनगर के सांवाल्दें क्षेत्र स्थित एक रिसोर्ट में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. रिसोर्ट के स्वीमिंग पूल में नहाते समय 4 वर्षीय मासूम बच्ची की डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, इस घटना के बाद रिसोर्ट प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. 

दिल्ली का परिवार आया था रामनगर
जानकारी के अनुसार, दिल्ली निवासी सीता राम जांगिड़ अपने परिवार के साथ रामनगर घूमने आए हुए थे. वह सांवाल्दें स्थित एक रिसोर्ट में ठहरे हुए थे. बताया जा रहा है कि उनकी 4 वर्षीय बेटी मनस्वी अपने भाई के साथ रिसोर्ट के स्वीमिंग पूल में नहा रही थी. इसी दौरान अचानक वह गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. परिजनों के अनुसार, हादसे के समय माता-पिता पूल से करीब 100 मीटर की दूरी पर मौजूद थे, जब उन्हें बच्ची के डूबने की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाला और आनन-फानन में रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे. 

स्वीमिंग पूल में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल 
संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. हिमांशु ने बताया कि बच्ची को अस्पताल लाया गया था, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया. डॉक्टर के अनुसार, परिजनों ने बताया कि बच्ची स्वीमिंग पूल में नहाते समय डूब गई थी. घटना के बाद अस्पताल में परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल रहा. इस दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि रिसोर्ट के स्वीमिंग पूल के पास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे. 

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पुलिस जांच में जुटी 
लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पूल के आसपास लाइफगार्ड, सुरक्षाकर्मी या चेतावनी संबंधी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थीं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और रिसोर्ट प्रबंधन की ओर से सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं?.

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