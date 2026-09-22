/संस्कृति भी, रोजगार भी... धामी ने बताया कैसे लोक विरासत से जुड़ेंगे सीमांत गांव

धामी ने कहा कि राज्य सरकार ‘विकास भी, विरासत भी’ के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है. बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं. कठिन भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के जरिए सीमांत क्षेत्रों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, पर्यटन और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है. उत्तराखंड की विकास यात्रा में संस्कृति और जड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल-2026 के सफल आयोजन के लिए भारतीय सेना, चमोली जिला प्रशासन और सभी आयोजकों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. लोक भाषाओं, गीतों, नृत्यों, परंपराओं और पर्वों को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है.