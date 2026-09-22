/संस्कृति भी, रोजगार भी... धामी ने बताया कैसे लोक विरासत से जुड़ेंगे सीमांत गांव

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बदरीनाथ धाम में आयोजित दो दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल-2026 का रविवार को समापन हो गया. ‘हमारी विरासत, हमारा भविष्य’ थीम पर हुए इस आयोजन में भारतीय सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग और समन्वय की तस्वीर देखने को मिली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समापन समारोह में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की आत्मा उसकी लोक संस्कृति में बसती है. लोक नृत्य, लोक गीत, परंपराएं और रीति-रिवाज प्रदेश की पहचान हैं और इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.
सेना और गांवों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव
श्री बदरीनाथ धाम के टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में भारतीय सेना और जिला प्रशासन चमोली की ओर से ऑपरेशन सद्भावना के तहत यह महोत्सव आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सीमांत क्षेत्रों के लोगों और भारतीय सेना के बीच सहयोग और आपसी जुड़ाव को मजबूत करते हैं. साथ ही यहां के युवाओं को सेना की कार्यप्रणाली से परिचित कराने और उनमें राष्ट्र सेवा की भावना मजबूत करने का भी अवसर मिलता है.
लोक संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान सिर्फ उसके पहाड़ और पर्यटन स्थल नहीं हैं. इसकी असली ताकत लोक भाषा, लोक गीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा, मेले और पर्व भी हैं. विकास की यात्रा में इन जड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ने के लिए ऐसे आयोजनों की जरूरत है. इससे युवाओं को अपनी विरासत को समझने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है.
स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की कोशिश
मुख्यमंत्री ने महोत्सव परिसर में लगाए गए स्थानीय उत्पादों, महिला स्वयं सहायता समूहों, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी देखे. उन्होंने महिला समूहों से स्थानीय उत्पादों और पहाड़ी व्यंजनों के बारे में जानकारी ली. धामी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को पर्यटन से जोड़ने पर सीमांत क्षेत्रों में आजीविका और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के प्रयासों की सराहना की.
सीमांत क्षेत्रों में रोजगार पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है. माणा, नीति और जादुंग जैसे सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन और आजीविका से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, होम स्टे, कृषि, बागवानी, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है. सुगंधित पौधों और स्थानीय मसालों की खेती के साथ शीतकालीन पर्यटन, साहसिक पर्यटन और ‘वेडिंग इन उत्तराखंड’ जैसी गतिविधियों पर भी जोर है.
3.10 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 3.10 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय उत्पादों, पहाड़ी व्यंजनों और हस्तशिल्प के जरिए आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है. पर्यटन के साथ स्थानीय उत्पादों को जोड़कर इस आर्थिक गतिविधि को सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.
सेना की प्रदर्शनी में दिखे आधुनिक हथियार
महोत्सव में भारतीय सेना की ओर से सैन्य प्रदर्शनी भी लगाई गई. मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अत्याधुनिक हथियारों तथा सैन्य उपकरणों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी युवाओं को सेना की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर देती है. इससे उनमें देश सेवा और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत हो सकती है. मुख्यमंत्री ने माणा गांव के ग्रामीणों की पारंपरिक प्रस्तुति की भी सराहना की.
‘विकास भी, विरासत भी’ के मंत्र पर जोर
धामी ने कहा कि राज्य सरकार ‘विकास भी, विरासत भी’ के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है. बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं. कठिन भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के जरिए सीमांत क्षेत्रों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, पर्यटन और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है. उत्तराखंड की विकास यात्रा में संस्कृति और जड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल-2026 के सफल आयोजन के लिए भारतीय सेना, चमोली जिला प्रशासन और सभी आयोजकों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. लोक भाषाओं, गीतों, नृत्यों, परंपराओं और पर्वों को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है.