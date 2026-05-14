Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3216451
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान, STF-ANTF की बड़ी कार्रवाई, 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद

Haridwar News:  उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ संचालित 'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान के तहत हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 14, 2026, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान, STF-ANTF की बड़ी कार्रवाई, 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद

हरिद्वार न्यूज/करण खुराना: उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ संचालित 'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान के तहत हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है. एसटीएफ (STF), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) देहरादून और मंगलौर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर नशे के सौदागरों के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. लंढौरा क्षेत्र में की गई इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद की है, जो अवैध रूप से क्षेत्र में खपाने की तैयारी थी.

भारी मात्रा में नशीली दवाएं और वाहन बरामद
इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मौके से 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए हैं. ट्रामाडोल एक ऐसी दवा है जिसे गंभीर दर्द के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इसके अत्यधिक नशे की प्रवृत्ति के कारण इसे एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है. तस्कर इन कैप्सूलों को युवाओं के बीच नशे के रूप में बेचने की फिराक में थे. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है, जिसका उपयोग इन नशीली दवाओं की सप्लाई के लिए किया जा रहा था.

घेराबंदी और आरोपियों का फरार होना
पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर लंढौरा क्षेत्र में जाल बिछाया था. हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही आरोपी अपनी मोटरसाइकिल और नशीली दवाओं का थैला छोड़कर मौके से भागने में सफल रहे. पुलिस ने तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अंधेरे या अन्य भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर तस्कर फरार हो गए. बरामद दवाइयों की व्यावसायिक मात्रा और उनकी प्रकृति को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की भविष्य की रणनीति और जांच
वर्तमान में मंगलौर पुलिस और एसटीएफ की टीमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस उन स्रोतों की भी जांच कर रही है जहां से इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मंगवाई गई थीं. एसटीएफ के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि देवभूमि में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी. पुलिस प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है ताकि नशे की इस सामाजिक बुराई को समाज से पूरी तरह मिटाया जा सके और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके.

यह भी पढ़ें : हरिद्वार में मदरसों पर प्रशासन सख्त, 131 की जांच में 23 की अनियमितताएं उजागर
 

TAGS

haridwar news

Trending news

Lalitpur Accident
ललितपुर में नशे में धुत्त स्कॉर्पियो चालक का तांडव, कई बाइक और राहगीरों को कुचला
Lucknow news
अमूल ने पूरे भारत में बढ़ा दिए दूध के दाम, ढीली करनी होगी जेब, जानें कितनी बढ़ी कीमत
up weather news
UP में कुदरत का कहर, आंधी-बारिश से 47 से ज्यादा लोगों की मौत; कई इलाकों में मातम
prateek yadav funeral live
Prateek Yadav Funeral Live: आज बैकुंठ धाम में होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार, अपर्णा ने पोस्ट कर दी जानकारी
kannauj latest news
शादी करूंगी तो उसी से, प्रेमी से शादी की जिद में हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी युवती
yogi govt news
गोबर से बदलेगी गांवों की तस्वीर: किसानों को सस्ती जैविक खाद देगी योगी सरकार
prayagraj latest news
पूर्व विधायक और माफिया विजय मिश्रा को उम्रकैद.... MP/MLA कोर्ट का बड़ा फैसला
Basti News
बस्ती में मां ने उजाड़ी अपनी ही गोद, मासूम बेटे की हत्या कर की खुदकुशी का प्रयास
Hapur Latest News
हापुड़ में सपा नेता का घर मिट्टी में मिला, अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर
jalaun news
जालौन: बेतवा में डूबे युवक की मौत, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप