'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान, STF-ANTF की बड़ी कार्रवाई, 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद

हरिद्वार न्यूज/करण खुराना: उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ संचालित 'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान के तहत हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है. एसटीएफ (STF), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) देहरादून और मंगलौर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर नशे के सौदागरों के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. लंढौरा क्षेत्र में की गई इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद की है, जो अवैध रूप से क्षेत्र में खपाने की तैयारी थी.

भारी मात्रा में नशीली दवाएं और वाहन बरामद

इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मौके से 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए हैं. ट्रामाडोल एक ऐसी दवा है जिसे गंभीर दर्द के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इसके अत्यधिक नशे की प्रवृत्ति के कारण इसे एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है. तस्कर इन कैप्सूलों को युवाओं के बीच नशे के रूप में बेचने की फिराक में थे. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है, जिसका उपयोग इन नशीली दवाओं की सप्लाई के लिए किया जा रहा था.

घेराबंदी और आरोपियों का फरार होना

पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर लंढौरा क्षेत्र में जाल बिछाया था. हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही आरोपी अपनी मोटरसाइकिल और नशीली दवाओं का थैला छोड़कर मौके से भागने में सफल रहे. पुलिस ने तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अंधेरे या अन्य भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर तस्कर फरार हो गए. बरामद दवाइयों की व्यावसायिक मात्रा और उनकी प्रकृति को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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पुलिस की भविष्य की रणनीति और जांच

वर्तमान में मंगलौर पुलिस और एसटीएफ की टीमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस उन स्रोतों की भी जांच कर रही है जहां से इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मंगवाई गई थीं. एसटीएफ के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि देवभूमि में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी. पुलिस प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है ताकि नशे की इस सामाजिक बुराई को समाज से पूरी तरह मिटाया जा सके और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके.

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