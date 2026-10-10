SIR पर कांग्रेस को CM धामी की नसीहत, बोले- पहले अपने शासनकाल को याद करे

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विरोध पर निशाना साधा है. शनिवार को देहरादून में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल का इतिहास देखना चाहिए. उस समय भी मतदाता सूची की जांच और उसमें सुधार की प्रक्रिया होती थी. धामी ने आरोप लगाया कि पहले ऐसी प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं जताने वाली कांग्रेस अब इसी मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है.
मतदाता सूची में सुधार का मकसद बताया
मुख्यमंत्री ने कहा कि SIR का मकसद मतदाता सूची को साफ और त्रुटिरहित बनाना है. इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि पात्र नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हों. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष व भरोसेमंद बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है.
कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप
धामी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर SIR को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर लोगों के मन में अनावश्यक संदेह पैदा करना ठीक नहीं है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, राजनीतिक दलों को किसी भी मुद्दे पर अपनी बात तथ्यों के आधार पर रखनी चाहिए.
विपक्ष पर राजनीतिक हताशा का आरोप
मुख्यमंत्री ने SIR के विरोध को कांग्रेस और इंडी गठबंधन की राजनीतिक हताशा बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं पर विवाद खड़ा कर रही है. हालांकि, यह मुख्यमंत्री का राजनीतिक आरोप है. कांग्रेस और इंडी गठबंधन की आपत्तियों का पक्ष इस बयान में शामिल नहीं है.
विकास के मुद्दे पर भी साधा निशाना
धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि देश विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी घटती राजनीतिक प्रासंगिकता से परेशान है और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विवाद पैदा कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा कमजोर करने से बचना चाहिए.