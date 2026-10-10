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SIR पर कांग्रेस को CM धामी की नसीहत, बोले- पहले अपने शासनकाल को याद करे

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विरोध पर निशाना साधा है. शनिवार को देहरादून में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल का इतिहास देखना चाहिए.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 10, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 05:01 PM IST
SIR पर कांग्रेस को CM धामी की नसीहत, बोले- पहले अपने शासनकाल को याद करे

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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