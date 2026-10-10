SIR पर कांग्रेस को CM धामी की नसीहत, बोले- पहले अपने शासनकाल को याद करे

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विरोध पर निशाना साधा है. शनिवार को देहरादून में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल का इतिहास देखना चाहिए. उस समय भी मतदाता सूची की जांच और उसमें सुधार की प्रक्रिया होती थी. धामी ने आरोप लगाया कि पहले ऐसी प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं जताने वाली कांग्रेस अब इसी मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है.