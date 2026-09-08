/बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन, देहरादून-हल्द्वानी में 3 मदरसे सील; अब तक 20 पर कार्रवाई

राज्य चुनें
उत्तराखंड में बिना मान्यता संचालित मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है. देहरादून और हल्द्वानी में ऐसे मदरसों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है. अल्पसंख्यक मामलों के सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि देहरादून में तीन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई है.
आजाद कॉलोनी स्थित मदरसा जामिया-तुस-सलाम अल-इस्लामिया को सील कर दिया गया है. वहीं, आजाद कॉलोनी, माजरा स्थित मदरसा दार-ए-अरकम और मदरसा दारूल उलूम रहीमिया के प्रबंधकों ने लिखित अंडरटेकिंग देकर संचालन बंद करने की जानकारी दी है.
अब तक 20 मदरसों का संचालन बंद
सरकार के मुताबिक प्रदेश में अब तक 17 मदरसों को सील किया जा चुका है. वहीं तीन मदरसों के प्रबंधकों ने लिखित रूप से संचालन बंद करने की जानकारी दी है. इस तरह अब तक कुल 20 बिना मान्यता संचालित मदरसों का संचालन बंद कराया गया है.
सरकार का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में तय मान्यता और शैक्षणिक मानकों का पालन सुनिश्चित करना है. इसके लिए संबंधित संस्थानों से जरूरी दस्तावेज और मान्यता से जुड़े अभिलेख भी मांगे जा रहे हैं.
हल्द्वानी में भी दो मदरसे सील
देहरादून के साथ नैनीताल जिले के हल्द्वानी में भी बिना मान्यता संचालित मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई. शनि बाजार रोड, गौजाजाली उत्तर स्थित मदरसा जामिया नूरिया बरकाते आमिना और इंदिरा नगर, बनभूलपुरा में संचालित बिना मान्यता प्राप्त मदरसे को सील कर दिया गया.
हल्द्वानी नगर मजिस्ट्रेट ए.बी. वाजपेयी ने बताया कि संबंधित मदरसा प्रबंधकों से मान्यता से जुड़े जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था. निर्धारित दस्तावेज पेश नहीं किए जाने के बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई.
मान्यता के बिना नहीं चलेगा संस्थान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी शिक्षण संस्थान तय नियमों और मान्यता के बिना संचालित नहीं होने दिया जाएगा. सरकार की नई व्यवस्था के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ तय शैक्षणिक मानकों का पालन कराने पर जोर दिया जा रहा है.
सरकार का कहना है कि बच्चों के भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन कर संचालित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.