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बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन, देहरादून-हल्द्वानी में 3 मदरसे सील; अब तक 20 पर कार्रवाई

उत्तराखंड में बिना मान्यता और तय शैक्षणिक मानकों के संचालित मदरसों के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई जारी है. देहरादून और हल्द्वानी में बिना मान्यता संचालित मदरसों को सील किया गया है. सरकार के मुताबिक अब तक प्रदेश में 20 ऐसे मदरसों का संचालन बंद कराया जा चुका है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 08, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:18 PM IST
बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन, देहरादून-हल्द्वानी में 3 मदरसे सील; अब तक 20 पर कार्रवाई

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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