चार धाम यात्रा से पहले अलर्ट मोड में धामी सरकार! बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत चारों धाम में 24 घंटे बिजली देने का मास्टर प्लान तैयार

देहरादून न्यूज/राम अनुज : उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा को लेकर सरकार और विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान बिजली व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी न रहे. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यूपीसीएल के अधिकारी पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं और चारों धामों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना पर काम शुरू कर दिया गया है.

चार धाम यात्रा की तैयारियों में तेजी

दरअसल, चार धाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं. हर साल बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस बार बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. ऊर्जा विभाग ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.

24 घंटे बिजली सप्लाई का लक्ष्य

यूपीसीएल के निदेशक (ऑपरेशन) एमएल आर्य के अनुसार, चारों धामों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्लान तैयार किया गया है. खासतौर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में लगातार बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं. इसके लिए बैकअप सिस्टम, ट्रांसफार्मर और लाइनों की मरम्मत व निगरानी की व्यवस्था भी की जा रही है.

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श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी

बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु धामों में पहुंचते हैं, ऐसे में बिजली की मांग भी काफी बढ़ जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए यूपीसीएल ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी स्थिति में बिजली बाधित न हो. अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और फील्ड में टीमों की तैनाती की जा रही है, जिससे किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत ठीक किया जा सके.

जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा विभाग और यूपीसीएल की टीमें लगातार जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर रही हैं.संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है. साथ ही, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए जा रहे हैं.कुल मिलाकर, इस बार चार धाम यात्रा के दौरान बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े.

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