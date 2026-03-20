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Uttarakhandधामी कैबिनेट का महा-विस्तार आज: लोकभवन में 5 नए विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, दिल्ली से देहरादून तक हलचल तेज

धामी कैबिनेट का महा-विस्तार आज: लोकभवन में 5 नए विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, दिल्ली से देहरादून तक हलचल तेज

Uttarakhand Cabinet Expansion: धामी मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना होगा.वर्तमान में कैबिनेट में पांच मंत्रियों के पद खाली हैं,  जिनमें नए मंत्रियों की ताजपोशी की जाएगी.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:54 AM IST
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Cm dhami (file Photo)
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सुरेंद्र डसीला/Uttarakhand Cabinet Expansion: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार आज अपना कैबिनेट विस्तार करने जा रही है.  प्रदेश में आज 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी. आज नवरात्रि के दूसरे दिन शुक्रवार को लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे.  राज्यपाल के साथ CM धामी मौजूद रहेंगे. विधानसभा चुनाव से एक साल पहले कैबिनेट विस्तार को एक गहरा संदेश माना जा रहा है.

कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में सरगर्मिया देखी जा रही हैं. भाजपा प्रदेश कार्यालय से राजभवन तक समर्थकों की गाड़ियां दौड़ रही है. आज धामी सरकार की कैबिनेट का विस्तार  हो रहा है.

ये मंत्री लेंगे शपथ
देहरादून कैबिनेट का आज विस्तार है जो विधायक ले सकते है शपथ [संभावित) नाम हैं..रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी राजपुर देहरादून से विधायक खजान दास रामनगर से दीवान बिष्ट हरिद्वार के रानीपुर से आदेश चौहान पिथौरागढ़ के डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल देवप्रयाग से विनोद कंडारी और रुड़की से प्रदीप बत्रा के नाम हैं.   ताजपोशी के लिए नए चेहरों का चयन विधायकों के पिछले चार साल के कामकाज का रिकॉर्ड देखकर किया गया है.  नई कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के बीच संतुलन बनाया गया है.

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लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं 
प्रदेश में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं थीं.  राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कैबिनेट विस्तार पर कई दौर की वार्ता हो चुकी हैं.  सरकार व संगठन के बीच कैबिनेट विस्तार के लिए होमवर्क पूरा होने के बाद इसके लिए नवरात्र का शुभ मुहूर्त चुना गया.

धामी का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक
नवरात्रि के दौरान उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार को सीएम धामी का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. इस फैसले से न सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों पर विराम लगाया है, बल्कि संगठन और सरकार के भीतर संतुलन साधने की भी कोशिश है.

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