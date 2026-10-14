/सड़कें गड्ढामुक्त हों, पाइपलाइन के काम पूरे करें; धामी ने अफसरों को दी डेडलाइन

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर देर रात तक जिलाधिकारियों और एसएसपी के साथ चार घंटे से ज्यादा बैठक की. इसमें विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, जनसुविधाओं, आपदा राहत और हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता के काम में लापरवाही और विकास कार्यों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा.
सड़क टूटी मिली तो तय होगी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में सड़कों का निरीक्षण करने और मरम्मत के अधूरे काम जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वह खुद भी जल्द सड़क मार्ग से प्रदेश का दौरा करेंगे. इस दौरान कहीं सड़क टूटी मिली या मरम्मत में लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी.
1 नवंबर तक पूरे हों पाइपलाइन के काम
सीवर और पेयजल पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने निर्देश दिए कि अधूरे काम 1 नवंबर तक पूरे किए जाएं. इसके बाद खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी तत्काल कराई जाए, ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो.
जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें
धामी ने राजस्व से जुड़े मामलों को समय पर निपटाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पटवारी और तहसीलदार अपने स्तर पर मामलों का नियमानुसार निस्तारण करें. लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. लंबित मामलों की समीक्षा कर देरी के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय की जाए.
त्योहारों पर सुरक्षा और यातायात के इंतजाम
मुख्यमंत्री ने नवरात्र और दीपावली को देखते हुए बाजारों, मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा. पार्किंग, यातायात के वैकल्पिक रास्तों और आपातकालीन सेवाओं की तैयारी पहले से करने के निर्देश दिए. मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थलों के लिए भी पहले से यातायात योजना बनाने को कहा गया.
शिकायत पर सुनवाई और FIR में देरी नहीं
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि थाने में शिकायत लेकर आने वाले हर व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी जाए. संज्ञेय अपराध के मामलों में नियमानुसार तत्काल एफआईआर दर्ज हो और आगे की कार्रवाई में देरी न की जाए. उन्होंने अपराध नियंत्रण, रात में गश्त और जनशिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए.
ऑपरेशन कालनेमि और सत्यापन अभियान में तेजी
धामी ने ऑपरेशन कालनेमि और सत्यापन अभियान को और प्रभावी बनाने को कहा. धार्मिक स्थलों, पर्यटन क्षेत्रों और संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने को कहा.
कुंभ-2027 की हर हफ्ते समीक्षा
हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तैयारियों में देरी पर मुख्यमंत्री ने जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए. सड़क, पुल, घाट, पेयजल, सीवर, अस्पताल और पार्किंग से जुड़े कामों की हर सप्ताह समीक्षा होगी. वरिष्ठ अधिकारी पूरे हो चुके कामों और सुविधाओं का मौके पर निरीक्षण करेंगे. कमियां मिलने पर उन्हें जल्द दूर करना होगा.
आपदा प्रभावितों को तुरंत राहत
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आपदा प्रभावित परिवारों तक जल्द सहायता पहुंचाने को कहा. भोजन, साफ पानी, इलाज और सुरक्षित रहने की व्यवस्था प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए. अधिकारियों को खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और पुनर्वास के कामों की निगरानी करने को कहा गया.
दुर्गम इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता जरूरी
पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और एएनएम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. स्वास्थ्य वैन भी तय कार्यक्रम के अनुसार चलनी चाहिए, ताकि दूर रहने वाले लोगों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े.
भालू-तेंदुए के हमलों पर बने कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर चिंता जताई. उन्होंने भालू और तेंदुए के हमलों को रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा. प्रभावित परिवारों को नियमानुसार जल्द मुआवजा देने और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए.
कूड़े और सफाई पर भी नजर
धामी ने नगर निगमों और नगर पालिकाओं में सफाई व्यवस्था बेहतर रखने को कहा. बाजारों, सार्वजनिक जगहों और प्रमुख रास्तों पर नियमित सफाई होनी चाहिए. कहीं भी कूड़ा जमा न हो. अधिकारियों को मौके पर जाकर व्यवस्था देखने और कमी मिलने पर तुरंत सुधार कराने के निर्देश दिए गए.
विकास कार्यों की जमीन पर जांच
मुख्यमंत्री ने जिला योजना के तहत स्वीकृत काम समय पर पूरे करने और जारी धनराशि का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को केवल कागजों में प्रगति दिखाने के बजाय मौके पर काम की गुणवत्ता देखने के निर्देश दिए. प्रभारी सचिवों को हर 15 दिन में अपने आवंटित जिलों का दौरा कर विकासखंडवार समीक्षा करनी होगी.
मतदाता सूची के काम में सावधानी
बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाता सूची से जुड़े कामों की भी समीक्षा हुई. मुख्यमंत्री ने पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने और अपात्र प्रविष्टियों का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए. उन्होंने पूरी प्रक्रिया में सावधानी और पारदर्शिता बरतने को कहा.
लापरवाही पर कार्रवाई, अच्छे काम को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से फील्ड में जाएं और जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करें. विकास कार्यों में देरी, खराब गुणवत्ता और जनहित के मामलों में लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय होगी. उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.