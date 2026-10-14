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सड़कें गड्ढामुक्त हों, पाइपलाइन के काम पूरे करें; धामी ने अफसरों को दी डेडलाइन

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर देर रात तक जिलाधिकारियों और एसएसपी के साथ चार घंटे से ज्यादा बैठक की. इसमें विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, जनसुविधाओं, आपदा राहत और हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों की समीक्षा की गई.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 14, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 07:37 PM IST
सड़कें गड्ढामुक्त हों, पाइपलाइन के काम पूरे करें; धामी ने अफसरों को दी डेडलाइन

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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