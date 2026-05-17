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उत्तराखंड में राशन कार्ड डिजिटल: अब घर बैठे यूआरसीएमएस पोर्टल से होंगी सभी सेवाएं

Dehradun News:  उत्तराखंड सरकार ने आम जनता को बड़ी सहूलियत देते हुए राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है. सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत अब एक नया पोर्टल शुरू किया गया है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 17, 2026, 11:56 AM IST
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उत्तराखंड में राशन कार्ड डिजिटल: अब घर बैठे यूआरसीएमएस पोर्टल से होंगी सभी सेवाएं

उत्तराखंड न्यूज/राम अनुज : उत्तराखंड सरकार ने आम जनता को बड़ी सहूलियत देते हुए राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है. सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत अब एक नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके जरिए लोग घर बैठे ही राशन कार्ड से जुड़े अपने जरूरी काम निपटा सकेंगे. इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी को खत्म करना और पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है. अब लोगों को छोटे-छोटे सुधारों या नए कार्ड के लिए ब्लॉक या जिला पूर्ति कार्यालय की लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

यूआरसीएमएस पोर्टल से घर बैठे मिलेंगी सुविधाएं
इस डिजिटल बदलाव के तहत लागू किए गए नए पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को कई तरह की सहूलियतें एक ही जगह मिल जाएंगी. अगर किसी परिवार को नया राशन कार्ड बनवाना है, तो वे सीधे इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा परिवार में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना हो, जैसे शादी के बाद नई बहू का नाम शामिल करना या बच्चे का नाम दर्ज कराना, तो यह काम भी अब ऑनलाइन चुटकियों में हो जाएगा.  वहीं यदि किसी कारणवश किसी सदस्य का नाम कार्ड से हटाना है या पते और उम्र जैसी जानकारियों में कोई संशोधन करना है, तो उसके लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी.  यह पूरी व्यवस्था आम लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत करने वाली साबित होगी. 

ओटीपी आधारित सत्यापन से बढ़ेगी सुरक्षा
नई ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित और फर्जीवाड़े से मुक्त रखने के लिए सरकार ने इसमें वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आधारित सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है.  इसका मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने राशन कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव करेगा या नए कार्ड के लिए आवेदन करेगा, तो उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.  इस ओटीपी को पोर्टल पर दर्ज करने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसे मंजूरी मिलेगी.  इस कदम से किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और केवल सही और पात्र व्यक्ति ही अपने कार्ड में बदलाव कर सकेगा.  इससे पूरी प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और जनता का भरोसा भी मजबूत होगा. 

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30 मई तक ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी
इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है.  जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी पुराने राशन कार्ड धारकों से एक विशेष अपील की है.  उन्होंने कहा है कि सभी कार्ड धारक आगामी 30 मई से पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया को हर हाल में पूरा कर लें.  यह काम नजदीकी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान यानी राशन डीलर के पास जाकर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए आसानी से किया जा सकता है. अधिकारियों का कहना है कि तय समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए इस काम को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना बेहद जरूरी है. 

यह भी पढ़ें : देहरादून में हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश: STF ने दिल्ली के मास्टरमाइंड को दबोचा, लैब के नीचे बना रखा था खुफिया चेंबर
 

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