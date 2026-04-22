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कोर्ट-कचहरी से नहीं मिला इंसाफ? तो अल्मोड़ा के इस मंदिर में लगा दें अर्जी, 'न्याय के देवता' का मिलेगा आशीर्वाद

Golu Devta Temple: अल्मोड़ा में ऐसा ही एक मंदिर है, जो देश विदेश में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है. अगर किसी को कोर्ट कचहरी से न्याय न मिल रहा हो तो इस मंदिर में आकर अर्जी लगा सकते हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:33 PM IST
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Golu Devta Temple
Golu Devta Temple

देवेंद्र सिंह/अल्मोड़ा: देवभूमि उत्तराखंड में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता वाले सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन देवभूमि में ऐसे भी मंदिर हैं जिन्हें देश विदेश में ख्याति मिली है. अल्मोड़ा में ऐसा ही एक मंदिर है, जो देश विदेश में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है. अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता का मंदिर की मान्यता है कि जिस व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलता है, उसे गोलू के दरबार में न्याय अवश्य मिलता है.  

चितई गोलू देवता मंदिर
अल्मोड़ा नगर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर चितई गोलू देवता का मंदिर स्थापित है. मान्यता है कि फरियादी यहां पहुंचते हैं तो उनको न्याय मिलता है. मंदिर की मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट-कचहरी सहित तमाम जगहों से न्याय नहीं मिलता है, तो गोलू देवता की शरण में आने से न्याय जरूर मिलता है. फरियादी मंदिर में पहुंचकर अर्जियां टांगते हैं. अर्जियां साधारण पेपर से लेकर स्टॉम्प पेपर में भी होती है, जब फरियादी को न्याय मिलता है तो वह दोबारा मंदिर पहुंचकर घंटिया चढ़ाता है. 

मनोकामना पूरी होती है 
मंदिर में यह भी मान्यता है कि यदि कोई यहां पहुंचता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है. मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में श्रद्धालु घंटिया चढ़ाते हैं. चितई मंदिर में टंगी लाखों घंटियां और अर्जियां इस बात का प्रमाण है कि यहां लाखों फरियादियों की न्याय मिला और मनोकामनाएं पूरी हुईं.

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मन्नते पूरी होने के बाद टांगते हैं घंटियां 
चितई मंदिर में साल भर भक्तों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का तांता लगा रहता है. मंदिर की मान्यता के बाद देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंच कर पूजा, अर्चना और प्रसाद पाते हैं. यहां पहुंच कर भक्त मन्नते मांगते हैं, चिट्ठियां टांगते हैं और मन्नते पूरी होने के बाद घंटिया चढ़ाते हैं. 

घर-घर में होती है पूजा 
कुमाऊं में गोलू देवता को घर-घर में पूजा जाता है. गोलू देवता में यहां के लोगों की अपार आस्था है. ऋग्वेद में हिमालय क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है, जिसमें वर्तमान में उत्तराखंड का पूरा भूभाग सम्मिलित है. देवभूमि में जगह-जगह देवताओं का वास है. यहां के एतिहासिक मंदिर भी किसी न किसी तरह से प्रसिद्ध हैं. इसी तरह से पूरे कुमाऊं में गोलू, गोल्ज्यू या ग्वेल देवता बहुत प्रसिद्ध हैं. यह न्याय के देव व कुमाऊं के राजा कहे जाते हैं. 

देवता का इतिहास
मान्यता के अनुसार, चंद वंश के एक सेनापति ने 12 वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया था. न्याय के देव गोलू देवता को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं. उनमें से सबसे प्रसिद्ध है कि यहां पर कत्यूरी वंश के शासकों का 7वीं से 12वीं सदी तक राज था. गोलू महराज कत्यूरी वंश के राजकुमार या सेनानायक थे. यह स्पष्ट नहीं है. वह बहुत ही साहसी योद्धा थे, जब उनका जन्म हुआ तो अन्य रानियों ने ईर्ष्या के चलते उन्हें नदी में फेंक दिया और वहां एक पत्थर रख दिया. उन्हें एक मछुआरे ने बचाया. बाद में उन्होंने रानियां को दंड दिया. समय बीतने पर पर वह राजा बने और बहुत न्यायप्रिय हुए. इसके बाद वह त्वरित न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गए.

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