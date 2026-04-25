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UK Board 10th 12th Result 2026: इंतजार खत्म! आज सुबह 10 बजे जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें तुरंत चेक

Uttarakhand Board 10th and 12th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड का आज यानी 25 अप्रैल 2026 को 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. बोर्ड द्वारा परिणामों की घोषणा सुबह 10 बजे रामनगर (नैनीताल) स्थित मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:57 AM IST
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Uttarakhand Board 10th and 12th Result 2026 OUT Today:Uttarakhand Board of School Education (UBSE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट 25 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे जारी करने की घोषणा की है. यह परिणाम रामनगर (नैनीताल) स्थित बोर्ड मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित होगा, जिसके बाद छात्रों के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा ताकि वे तुरंत अपना परिणाम देख सकें.

कैसे चेक करें रिजल्ट
छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उन्हें अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर उनका स्कोरकार्ड दिखाई देगा, जिसे वे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया काफी सरल रखी गई है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर ‘Board Exam 2026 Available’ लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद 10वीं या 12वीं का रिजल्ट लिंक चुनें, अपना रोल नंबर और कैप्चा भरें और ‘Get Result’ बटन दबाएं. कुछ ही सेकंड में आपका परिणाम स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा.

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इस साल कितने बच्चे हुए थे शामिल
इस वर्ष 2026 में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में कुल लगभग 2,16,121 छात्रों ने भाग लिया था. इनमें से 10वीं कक्षा में करीब 1,12,266 और 12वीं कक्षा में लगभग 1,03,442 छात्र शामिल थे. यह परीक्षा राज्य भर के 1,261 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जो बड़े स्तर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया रही.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ऑनलाइन मार्कशीट को ध्यानपूर्वक जांचें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें. ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी होती है, इसलिए ओरिजिनल मार्कशीट बाद में स्कूल से प्राप्त करनी होगी.

छात्रों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही परिणाम उनके आगे के करियर की दिशा तय करता है. इसलिए रिजल्ट देखने के बाद जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, बल्कि सोच-समझकर आगे की पढ़ाई या करियर विकल्प का चयन करें और भविष्य की योजना सही तरीके से बनाएं.

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