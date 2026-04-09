उत्तराखंड के जनजातीय युवाओं की चमकेगी किस्मत! केंद्र ने खोला खजाना, जानें क्या है 'आदि लक्ष्य संस्थान' और कैसे बदलेगी इससे तस्वीर

Uttarakhand Adi Lakshya Sansthan: उत्तराखंड के पहाड़ों और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मेहनत रंग लाई है और केंद्र सरकार ने राज्य में 'उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान' की स्थापना के लिए पहली किश्त के रूप में 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर कर दी है. यह सिर्फ एक सरकारी संस्थान नहीं बल्कि प्रदेश के जनजातीय युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला एक बड़ा मंच बनने जा रहा है.

दिल्ली से आई खुशखबरी

दरअसल सीएम धामी पिछले काफी समय से प्रदेश के जनजातीय (Tribal) क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र से संपर्क में थे. उन्होंने खुद केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर इस खास संस्थान की मांग रखी थी. सीएम का तर्क था कि उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में रहने वाले युवाओं के पास हुनर की कमी नहीं है.. बस उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधनों की जरूरत है. केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव की गंभीरता को समझा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए हरी झंडी दिखा दी.

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क्या है 'आदि लक्ष्य संस्थान' और युवाओं को क्या मिलेगा?

आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस संस्थान में ऐसा क्या खास होगा? 'आदि लक्ष्य संस्थान' मुख्य रूप से प्रदेश के जनजातीय युवाओं के कौशल विकास (Skill Development), शिक्षा और शोध पर केंद्रित होगा. यहां युवाओं को आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे न सिर्फ सरकारी नौकरियों बल्कि स्वरोजगार और स्टार्टअप की दुनिया में भी अपनी धाक जमा सकें. यह संस्थान जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और उस पर रिसर्च करने के लिए एक मुख्य केंद्र की तरह काम करेगा.

शिक्षा और रोजगार की राह होगी आसान

अक्सर देखा गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है. जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता. इस संस्थान के जरिए अब बेहतरीन शैक्षिक बुनियादी ढांचा (Educational Infrastructure) उनके अपने राज्य में ही तैयार किया जाएगा. इससे पलायन पर भी रोक लगेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

सीएम धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार

केंद्र से धनराशि की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह संस्थान उत्तराखंड के जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा. सीएम धामी ने साफ किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है और 'आदि लक्ष्य संस्थान' उसी दिशा में एक बड़ा कदम है.