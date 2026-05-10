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उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक! मैदानों में झुलसाती गर्मी, पहाड़ों पर मई में लौटी बर्फीली ठंड

Uttarakhand Hottest City:   उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर अपना रौद्र और रोमांचक रूप दिखाना शुरू कर दिया है. एक तरफ मैदानी इलाकों में सूरज आग उगल रहा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर मई महीने में भी दिसंबर जैसी कड़ाके की ठंड लौट आई है. ऐसे में आइए जानते हैं आज कौन सा शहर सबसे गर्म रहा?

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 10, 2026, 07:56 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Uttarakhand Hottest City: देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर अपना रौद्र और रोमांचक रूप दिखाना शुरू कर दिया है. एक तरफ मैदानी इलाकों में सूरज आग उगल रहा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर मई महीने में भी दिसंबर जैसी सर्दी लौट आई है. प्रदेश के लोगों को अब एक ही दिन में गर्मी, बारिश, बर्फबारी और आंधी जैसे चार मौसमों का एहसास हो रहा है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून केंद्र के ताजा पूर्वानुमान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. 10 मई से अगले पांच दिनों तक उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. जहां मैदानों में तापमान लगातार चढ़ रहा है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और तेज हवाओं का खतरा मंडरा रहा है.

सबसे ज्यादे गर्म शहर
सबसे ज्यादा गर्मी ऊधम सिंह नगर जिले में महसूस की गई. काशीपुर और जसपुर प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने, जहां पारा 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. बाजपुर, गदरपुर, सितारगंज, नानकमत्ता और रुड़की में भी तापमान 35 से 36 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. तेज धूप और उमस भरी हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आया और लोग घरों में कैद होने को मजबूर दिखे. काशीपुर और जसपुर में दिनभर आसमान साफ रहा, लेकिन गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया. वहीं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में तापमान थोड़ा कम जरूर रहा, लेकिन उमस ने राहत नहीं मिलने दी.

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दूसरी तरफ पहाड़ों में मौसम का मिजाज बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है. उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना ने ठंड बढ़ा दी है. बीते 24 घंटों में हल्की बारिश और गर्जना से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अब मौसम विभाग ने और बड़ा अलर्ट जारी किया है.

कैसा रहेगा कल का मौसम
11 और 12 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. मौसम विभाग ने 12 मई के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करते हुए ओलावृष्टि और तेज बारिश की चेतावनी दी है. कई इलाकों में बिजली चमकने और धूल भरी आंधी का भी खतरा जताया गया है.

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है. इसका असर चारधाम यात्रा और पहाड़ी इलाकों में पर्यटन पर भी पड़ सकता है. प्रशासन ने लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उत्तराखंड में फिलहाल मौसम के दो अलग-अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मैदानों में झुलसाती गर्मी और पहाड़ों में लौटती कंपकंपाती ठंड. आने वाले 48 घंटे प्रदेश के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं.

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