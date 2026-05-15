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उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदला मिजाज, पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट; रुड़की में 40 पार पहुंचा पारा, अगले 48 घंटे रहें सतर्क

Uttarakhand hottest district: देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. पहाड़ी जिलों में जहां बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, वहीं मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 15, 2026, 06:40 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Uttarakhand hottest district: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 
ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है. खासकर 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार बने हुए हैं. इससे हिमालयी क्षेत्रों में ठंड फिर बढ़ सकती है. चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले मौसम अपडेट चेक करने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

दूसरी तरफ देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान में आने वाले दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. दोपहर के समय उमस और लू जैसी स्थिति लोगों को परेशान कर सकती है. मौसम विभाग ने अगले चार-पांच दिनों तक गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है.

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रुड़की में 40 पार पहुंचा पारा
मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंडक बनी रही. वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी का असर साफ दिखाई दिया. देहरादून में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रुड़की में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा.

कैसा रहेगा  16 और 17 का मौसम
विभाग ने 16 और 17 मई को भी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश, गरज-चमक और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है. हालांकि राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 मई के बाद पूरे उत्तराखंड में मौसम साफ हो जाएगा और तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

किसानों के लिए एडवाइजरी जारी
मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों और किसानों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है. लोगों को गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पशुपालकों को मवेशियों को खुले स्थानों में न बांधने की चेतावनी दी गई है.

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