मैदान तपे, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, जानिए आज उत्तराखंड के सबसे गर्म शहर कौन रहे?

Uttarakhand hottest district: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है. एक तरफ मैदानी जिलों में तेज धूप और लू जैसे हालात से लोग बेहाल हैं, तो दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं मैदानी क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने की संभावना जताई गई है.

उत्तराखंड के सबसे गर्म शहर कौन रहे?

शनिवार 16 मई को उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई. सबसे ज्यादा तापमान काशीपुर, नानकमत्ता, सितारगंज, गदरपुर, रुड़की और जसपुर में दर्ज किया गया, जहां पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा बाजपुर भी 40 डिग्री तापमान के साथ तपता रहा. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. वहीं हरिद्वार में भी गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया. यहां तापमान 34°C के आसपास दर्ज किया गया.

पहाड़ी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है. इन इलाकों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओले गिरने और बर्फबारी की भी संभावना है. इसे लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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रविवार को भी बिगड़ा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार रविवार 17 मई को भी पहाड़ी जिलों में मौसम खराब बना रह सकता है. देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

22 मई तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 मई को अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है. वहीं 20 से 22 मई के बीच पहाड़ी जिलों में फिर से हल्की बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. हालांकि मैदानी इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे गर्मी और ज्यादा परेशान कर सकती है.