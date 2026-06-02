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उत्तराखंड मौसम अपडेट: पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट, मैदानों में 38°C की तपिश; जानें आपके जिले का हाल

Uttarakhand Hottest city: जून की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड में मौसम के 'डबल अटैक' की संभावना बन गई है. राज्य में एक तरफ जहाँ मैदानी इलाके भीषण गर्मी और तपिश से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश, तेज आंधी और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:30 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Uttarakhand Hottest city:   उत्तराखंड में जून की शुरुआत के साथ मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. एक ओर मैदानी इलाकों में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 8 जून तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया है.

रुड़की और जसपुर रहे सबसे गर्म
मंगलवार को प्रदेश के सबसे गर्म क्षेत्रों में उधमसिंहनगर का जसपुर और हरिद्वार का रुड़की शामिल रहे. दोनों स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ा. वहीं, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है, जिससे वहां मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है.

पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार
मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना भी जताई गई है. वहीं मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आने की उम्मीद है.

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3 जून को सात जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 3 जून के लिए देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

4 और 5 जून को भी रहेगा असर
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 और 5 जून को भी राज्य के पर्वतीय इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. इसके अलावा मैदानी जिलों में भी छिटपुट बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज जारी रहेगा. ऐसे में लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. 

और पढे़ं: बुंदेलखंड में मौसम का मिजाज बदला-बदला, कहीं बारिश की आस तो कहीं फिर सताएगी गर्मी

उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक! 8 जून तक बारिश, आंधी और बर्फबारी का अलर्ट, इन जिलों में रहें सतर्क

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