तपता उत्तराखंड! काशीपुर-जसपुर बने सबसे गर्म शहर, पहाड़ों में बारिश से मिली राहत

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में मौसम ने शुक्रवार को दो अलग-अलग रंग दिखाए. एक तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने राहत दी, तो दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में सूरज आग बरसाता रहा.
Trending Photos
Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को मौसम ने करवट ली. केदारनाथ धाम में हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंड बढ़ गई. वहीं यमुनोत्री धाम और यमुना घाटी में आंधी-तूफान और तेज गर्जना के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली.
मैदानी इलाकों में आग उगलता मौसम
यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित मनमोहन उनियाल के अनुसार, धाम क्षेत्र में करीब आधे घंटे तक लगातार बारिश हुई. मौसम में आए इस बदलाव से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की. हालांकि दूसरी ओर प्रदेश के मैदानी और निचले इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी रहा. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आया और लोग घरों में रहने को मजबूर दिखे.
काशीपुर-जसपुर में पारा 44°C पार
शुक्रवार को काशीपुर उत्तराखंड का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जसपुर में भी तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया. इसके अलावा रुड़की और गदरपुर में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिला. नानकमत्ता और बाजपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया. वहीं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ाई.
23 मई को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार, 23 मई को उत्तराखंड में मौसम मुख्य रूप से साफ, गर्म और शुष्क बना रहेगा. देहरादून समेत मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने की संभावना है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है, जिससे हीटवेव और लू का असर जारी रहेगा. वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के बादल छाने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे वहां के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.
और पढे़ं: नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, 50 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोगों की दर्दनाक मौत