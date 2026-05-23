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43 डिग्री की तपिश से तपा उत्तराखंड! शनिवार को ये शहर रहें सबसे अधिक गर्म

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य के पांच पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 23, 2026, 06:55 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. मैदान से लेकर तराई तक सूरज आग उगल रहा है, लेकिन इसी तपिश के बीच मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद भी जताई है. अगले 48 घंटे में राज्य के कई पर्वतीय जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक  ने क्या बताया?
इसी बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक 22 और 23 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है.

हालांकि मौसम विभाग ने खासतौर पर चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह दी है. चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. ऐसे में यात्रियों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है.

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उत्तराखंड के सबसे गर्म शहर
शनिवार, 23 मई को काशीपुर उत्तराखंड का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं जसपुर में भी पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया. रुड़की, गदरपुर, नानकमत्ता और बाजपुर में भी तेज गर्मी और झुलसा देने वाली हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया. वहीं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं. दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आईं और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए.

मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी. 23 मई के बाद मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा और तापमान में दोबारा बढ़ोतरी शुरू हो सकती है. अगले 6 से 7 दिनों में राज्य में फिर से लू जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई है. 

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