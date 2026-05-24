उत्तराखंड का ये शहर बने ‘आग का गोला’, 44°C तापमान ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी

Uttarakhand Hottest City:उत्तराखंड में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. रविवार 24 मई को जसपुर, काशीपुर और रुड़की राज्य के सबसे गर्म शहर रहे, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं गदरपुर और बाजपुर में भी पारा 43 डिग्री के पार दर्ज किया गया. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दिनभर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला.

हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में गर्मी के साथ उमस ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. सुबह से ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम दिखाई दी. डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है ताकि लू और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके.

मौसम विभाग के अनुसार

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम कुछ बदला हुआ नजर आ सकता है. देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गर्जन की संभावना जताई गई है. हालांकि फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है. बारिश होने से पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बना रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

तापमान में बढ़ोतरी

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 1 से 2 दिनों के दौरान उत्तराखंड के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है. राजधानी देहरादून में रविवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया. लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.

कैसा रहेगा 25 और 26 का मौसम

25 मई को देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश और गर्जन की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा और गर्मी का असर जारी रहेगा. वहीं 26 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार हैं.

27 मई को भी पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है. इसके बावजूद मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने लोगों से धूप में निकलते समय सावधानी बरतने, हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की है ताकि गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचा जा सके.