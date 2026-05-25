उत्तराखंड बना तंदूर! काशीपुर-जसपुर में 44°C की आग, पहाड़ों में भी नहीं मिल रही राहत

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड इन दिनों मौसम के दो अलग-अलग रंग देख रहा है. पहाड़ों में जहां बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी की चेतावनी जारी है, वहीं मैदानी इलाकों में सूरज आग उगल रहा है. भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कई शहरों में हालात हीटवेव जैसे बन चुके हैं.
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Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. एक तरफ पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के संकेत हैं, तो दूसरी ओर मैदानी इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं. देहरादून, उधमसिंहनगर, काशीपुर, जसपुर और रुड़की जैसे शहरों में तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है.ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उत्तराखंड का सबसे गर्म शहर कौन रहा?
दरअसल, सोमवार को काशीपुर और जसपुर प्रदेश के सबसे गर्म इलाके रहे, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं रुड़की में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया. राजधानी देहरादून का तापमान भी 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड के करीब माना जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीटवेव जैसे हालात बने रह सकते हैं. दोपहर के समय गर्म हवाओं और तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.
वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय जिलों में मौसम करवट ले सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र ने इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज गर्जना और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है. 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार हैं.
दिलचस्प बात यह है कि पहाड़ों में भी गर्मी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. औली और चकराता जैसे ठंडे पर्यटन स्थलों में भी तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों परेशान हैं. मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 मई तक पर्वतीय जिलों में बारिश और गर्जन का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि राज्य के अधिकांश मैदानी हिस्सों में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा.