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उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ पारे से मचा हाहाकार, 44 डिग्री की तपिश ने छीनी लोगों की नींद!

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में साफ दिखाई देने लगा है.  ऐसे में आइए जानते हैं 27 मई को कौन सा शहर रहा सबसे अधिक गर्म?

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 27, 2026, 07:17 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच 28 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है. इसके प्रभाव से पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा. मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है.

उत्तराखंड का सबसे गर्म शहर
हाल के दिनों में उत्तराखंड के मैदानी जिलों में तापमान काफी बढ़ा है. रुड़की में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सबसे अधिक दर्ज किया गया. काशीपुर और जसपुर में भी तापमान 43 डिग्री के आसपास रहा. हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में गर्मी और उमस ने लोगों को काफी परेशान किया है, जिससे दिन के समय सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है.

कैसा रहेगा कल का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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इस मौसम परिवर्तन के दौरान पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाओं का खतरा भी बना हुआ है. कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. खराब मौसम के कारण भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका भी बढ़ सकती है, इसलिए प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

29 मई  का मौसम
29 मई को भी मौसम का असर कम नहीं होगा. देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं के साथ मौसम बेहद खराब रहने की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा.

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