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पहाड़ों में भी पिघलने लगा पसीना, 38°C के टॉर्चर ने छुड़ाए उत्तराखंडियों के छक्के!

  उत्तराखंड में मौसम ने ऐसा यू-टर्न लिया है कि कहीं आसमान से राहत बरस रही है, तो कहीं गर्मी और उमस लोगों की सांसें बढ़ा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं शुक्रवार को कौन सा शहर रहा सबसे अधिक गर्म?  

|Last Updated: May 29, 2026, 07:42 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Uttarakhand hottest city:  उत्तराखंड में मौसम ने ऐसा यू-टर्न लिया है कि कहीं आसमान से राहत बरस रही है, तो कहीं गर्मी और उमस लोगों की सांसें बढ़ा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं शुक्रवार को कौन सा शहर रहा सबसे अधिक गर्म?

  1. Uttarakhand hottest city: उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है. एक तरफ पहाड़ी जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस लोगों को बेहाल कर रही है. मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार 30 मई के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
  2. गुरुवार देर रात हुई बारिश और तेज हवाओं ने देहरादून समेत कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत दी. हालांकि कई जगहों पर बिजली गुल होने से परेशानी भी बढ़ गई. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार अगले 24 घंटे उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील रहने वाले हैं.
  3. इन जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
    मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी और देहरादून जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना है. कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के भी आसार जताए गए हैं.
  4. देहरादून में बदला मौसम, तापमान में गिरावट
    देहरादून और आसपास के इलाकों में देर रात आई आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया. शहर में करीब 4.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 35.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री से घटकर 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
    हालांकि दिन में तेज धूप और उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है.
  5. उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाके कौन से?
    29 मई को राज्य के मैदानी इलाकों में रुड़की सबसे गर्म क्षेत्र बना रहा, जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने का अनुमान है. इसके अलावा बाजपुर, जसपुर, काशीपुर, नानकमत्ता और उधम सिंह नगर में भी गर्मी का असर बना रहेगा. इन इलाकों में तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.
  6. इन क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई गई है, लेकिन उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.
  7. 31 मई तक जारी रहेगा मौसम का घमासान
    आईआईटी रुड़की के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के अनुसार हरिद्वार जनपद में 30 और 31 मई को भी आंधी-तूफान, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
    मौसम विभाग का अनुमान है कि मई के आखिरी दिनों तक उत्तराखंड में मौसम का यही बदला हुआ मिजाज देखने को मिल सकता है. जून की शुरुआत में मौसम सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है.

 

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