पहाड़ों में भी पिघलने लगा पसीना, 38°C के टॉर्चर ने छुड़ाए उत्तराखंडियों के छक्के! उत्तराखंड में मौसम ने ऐसा यू-टर्न लिया है कि कहीं आसमान से राहत बरस रही है, तो कहीं गर्मी और उमस लोगों की सांसें बढ़ा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं शुक्रवार को कौन सा शहर रहा सबसे अधिक गर्म?

| Last Updated: May 29, 2026, 07:42 PM IST WhatsApp चैनल से जुड़ें