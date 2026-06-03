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उत्तराखंड में पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट, मैदानी इलाकों में काशिपुर और जसपुर रहे सबसे गर्म

Uttarakhand Hottest city: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदल गया है. मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं, गरज-चमक और झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jun 03, 2026, 08:35 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Uttarakhand Hottest city: उत्तराखंड में मौसम इन दिनों दो अलग-अलग रंग दिखा रहा है. एक ओर पहाड़ों में बादलों की दस्तक, बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना लोगों को राहत का एहसास करा रही है, तो दूसरी ओर तराई और मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों का पसीना निकाल रही हैं. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.

काशीपुर, नानकमत्ता और जसपुर सबसे गर्म
बुधवार को उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर साफ दिखाई दिया. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान काशीपुर, नानकमत्ता और जसपुर में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आमतौर पर सबसे गर्म रहने वाले रुड़की में इस बार अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा.
काशीपुर: 40°C, न्यूनतम 27°C
नानकमत्ता: 40°C, न्यूनतम 28°C
जसपुर: 40°C
बाजपुर: 39°C, न्यूनतम 27°C
ऊधम सिंह नगर: 37°C, न्यूनतम 23°C

तेज धूप और उमस के कारण दिनभर लोग गर्मी से परेशान रहे. दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल-पहल देखने को मिली.

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पहाड़ों में गरजेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं
मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है. वहीं 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के संकेत भी मिले हैं.

देहरादून में ऑरेंज अलर्ट
राजधानी देहरादून में बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुरुवार को तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन दोपहर बाद बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश राहत दे सकती है. मौसम विभाग ने राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?
4 जून को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और गर्जना की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा. 5 जून को पहाड़ों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है और कुछ मैदानी इलाकों में भी बूंदाबांदी हो सकती है. 6 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं.

चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. पहाड़ों में बदलता मौसम जहां ठंडक और राहत लेकर आ रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी अभी भी लोगों की परीक्षा ले रही है. ऐसे में उत्तराखंड में मौसम का यह दोहरा रूप आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है.  

 

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