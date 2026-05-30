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37 डिग्री की तपिश, झुलसता उत्तराखंड! जानिए 30 मई को कौन सा शहर रहा सबसे अधिक गर्म?

Uttarakhand hottest city: कई दिनों से भीषण गर्मी और जंगलों में धधकती आग से जूझ रहे उत्तराखंड को आखिरकार मौसम ने राहत की सौगात दी है. शनिवार को राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश ने न केवल तापमान को नीचे ला दिया, बल्कि लोगों के चेहरों पर भी सुकून की मुस्कान लौटा दी. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 30, 2026, 06:46 PM IST
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Uttarakhand hottest city: उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे के लिए राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं जंगलों में लगी आग और धुंध की समस्या में भी कमी आई है.

देहरादून में शनिवार को कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हुई, जबकि बागेश्वर समेत अन्य पर्वतीय जिलों में भी तेज बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तथा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं 3,800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है.

मौसम वैज्ञानिकों ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग के मुताबिक कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. इसके चलते पहाड़ी मार्गों पर यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.

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पश्चिमी विक्षोभ के असर से गिरेगा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. अगले एक-दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है. इससे लोगों को गर्मी से और राहत मिलेगी तथा मौसम सुहावना बना रहेगा.

ऊधम सिंह नगर सबसे गर्म जिलों में शामिल
बारिश के बावजूद राज्य के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर बना हुआ है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जसपुर, काशीपुर, नानकमत्ता और ऊधम सिंह नगर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा. वहीं बाजपुर में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक राज्य में मौसम का बदला हुआ मिजाज बना रह सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिलने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाओं पर भी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. 

और पढे़ं:  बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज, झांसी में तीन घंटे तक हुई बारिश, तेज आंधी से पेड़ और यूनिपोल गिरे
 

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