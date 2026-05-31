37 डिग्री की तपिश के बीच मौसम का यू-टर्न! उत्तराखंड में बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, केदारनाथ यात्रा पर लगी रोक

Uttarakhand hottest city: उत्तराखंड में मौसम ने अचानक ऐसा करवट बदली है कि एक तरफ मैदानों में गर्मी अभी भी लोगों को झुलसा रही है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आज कौन सा रहा उत्तराखंड का सबसे गर्म शहर?
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Uttarakhand hottest city: उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जहां राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है, वहीं मैदानी इलाकों में अब भी गर्मी का असर बना हुआ है. रविवार 31 मई को जसपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिले में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं.
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर आगे बढ़ रहे तीर्थयात्रियों को नजदीकी होल्डिंग सेंटर और सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए हैं. पौड़ी पुलिस भी यात्रियों को एहतियातन आगे बढ़ने से रोक रही है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मौसम सामान्य होने तक किसी भी यात्री को जोखिम वाले क्षेत्रों में न जाने दिया जाए.
देहरादून-अशारोड़ी समेत कई इलाकों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार 1 जून को पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी तेज अंधड़ चलने की आशंका है.
2 जून से 4 जून तक पर्वतीय इलाकों में बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. हालांकि 5 जून के बाद मौसम साफ होने और तापमान में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं.
प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है. किसी भी आपदा, मार्ग अवरोध या दुर्घटना की स्थिति में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) के हेल्पलाइन नंबर 8958757335, 8218326386 अथवा 112 पर तत्काल सूचना देने को कहा गया है. सभी संबंधित विभाग और रेस्क्यू टीमें अलर्ट मोड पर हैं.