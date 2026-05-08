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उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली करवट… पहाड़ों में बर्फबारी से ठिठुरन, मैदानों में राहत के बीच काशीपुर सबसे गर्म!

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. जहां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है, वहीं मैदानी जिलों में भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 08, 2026, 08:17 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम लगातार रंग बदल रहा है. कहीं पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक रहे हैं तो कहीं मैदानों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी है. लेकिन इसी बदले मौसम के बीच ऊधम सिंह नगर का काशीपुर सबसे गर्म शहर बनकर सामने आया है.

प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है. अल्मोड़ा लगातार उत्तराखंड का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है. शुक्रवार को यहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है. 9 और 10 मई को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 11 और 12 मई को फिर बारिश और तेज हवाओं का दौर लौट सकता है.

राजधानी देहरादून में बादल और हल्की बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है. वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में तापमान अभी भी ऊंचा बना हुआ है. काशीपुर में शुक्रवार को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यहां आसमान मुख्यतः साफ रहा और किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई. 

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इसी तरह जसपुर में भी 36 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. नानकमत्ता, गदरपुर और बाजपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहा. वहीं रुड़की में भी तेज धूप और साफ आसमान देखने को मिला. हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में 9 मई को मौसम साफ रहने का अनुमान है, हालांकि दोपहर और शाम के समय हल्के बादल छा सकते हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, 9 और 10 मई को ऊंचे पहाड़ी इलाकों को छोड़कर अधिकांश जगह मौसम साफ रहेगा. लेकिन 11 मई से एक बार फिर मौसम करवट लेगा. चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा समेत कई पहाड़ी जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. आईएमडी के अनुसार 11 मई से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में फिर गिरावट दर्ज होने के आसार हैं. 

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