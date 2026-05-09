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पहाड़ों में बारिश की राहत, मैदानों में गर्मी का कहर, जानिए आज कौन-सा रहा उत्तराखंड का सबसे गर्म शहर?

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. पहाड़ी इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी  से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में सूरज आग उगलता दिखाई दे रहा है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 09, 2026, 07:06 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पहाड़ों में बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी अब भी लोगों को परेशान कर रही है. 9 मई को राज्य के कई शहरों में तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे दोपहर के समय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया.

कौन रहा सबसे ज्यादे गर्म शहर?
सबसे ज्यादा गर्मी ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर और जसपुर में रिकॉर्ड की गई, जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा बाजपुर, गदरपुर, नानकमत्ता और रुड़की में भी पारा 35 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. तेज धूप और साफ आसमान के कारण लोगों को उमस और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा. वहीं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में तापमान 30 डिग्री के आसपास रहा.

कैसा रहेगा कल का मौसम
10 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है.

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कैसा रहेगा 11 मई का मौसम
11 मई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक का अनुमान जताया है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में अचानक मौसम खराब होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं 12 और 13 मई को मौसम और ज्यादा बिगड़ सकता है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. आंधी के दौरान हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खासकर पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने को कहा गया है. वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि अगले दो दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

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