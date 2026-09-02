Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /दुपट्टे के टुकड़े से बंधी राखी, बना धर्म भाई का रिश्ता... धराली की उस मुलाकात को नहीं भूलीं धनगौरी, CM धामी को भेजी राखी

दुपट्टे के टुकड़े से बंधी राखी, बना धर्म भाई का रिश्ता... धराली की उस मुलाकात को नहीं भूलीं धनगौरी, CM धामी को भेजी राखी

गुजरात के अहमदाबाद की धनगौरी बरोलिया ने रक्षाबंधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी भेजी है. इसके साथ उन्होंने एक भावुक पत्र भी लिखा है. पत्र में धनगौरी ने पिछले साल धराली आपदा के दौरान मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को याद किया है. उस वक्त राखी नहीं होने पर उन्होंने अपने दुपट्टे का टुकड़ा ही राखी बनाकर मुख्यमंत्री धामी की कलाई पर बांधा था.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 02, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:33 PM IST
दुपट्टे के टुकड़े से बंधी राखी, बना धर्म भाई का रिश्ता... धराली की उस मुलाकात को नहीं भूलीं धनगौरी, CM धामी को भेजी राखी

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
DU छात्रा आकृति चौधरी को बड़ी राहत, नोएडा हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
2
3
4
5