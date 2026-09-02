/दुपट्टे के टुकड़े से बंधी राखी, बना धर्म भाई का रिश्ता... धराली की उस मुलाकात को नहीं भूलीं धनगौरी, CM धामी को भेजी राखी

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रक्षाबंधन का त्योहार आते ही भाई-बहन के रिश्ते की यादें ताजा हो जाती हैं. अहमदाबाद की धनगौरी बरोलिया के लिए इस बार का रक्षाबंधन भी एक खास याद लेकर आया. उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए राखी भेजी है. इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को एक भावुक पत्र भी लिखा है, जिसमें पिछले साल धराली में आई आपदा के दौरान हुई मुलाकात को याद किया है. धनगौरी ने बताया कि पिछले साल रक्षाबंधन के समय वह उत्तराखंड आई थीं. इसी दौरान धराली में आई बाढ़ में वह फंस गई थीं. मुश्किल हालात के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने वहां फंसे लोगों से मुलाकात की थी. धनगौरी की भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई.
जब CM ने पूछा- राखी है?
धनगौरी के मुताबिक, उस समय रक्षाबंधन का त्योहार करीब था. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उनसे कहा था कि अगर उनके पास राखी है तो वह उन्हें राखी बांध सकती हैं. लेकिन उस वक्त धनगौरी के पास राखी नहीं थी. इसके बाद उन्होंने अपने दुपट्टे का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और उसी को राखी मानकर मुख्यमंत्री धामी की कलाई पर बांध दिया. उनके लिए यह महज एक पल नहीं था, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी, जिसे उन्होंने आज भी संभालकर रखा है.
उसी दिन मान लिया धर्म भाई
धनगौरी ने अपने पत्र में लिखा कि उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना धर्म भाई मान लिया था. उन्होंने कहा कि धराली में हुई वह मुलाकात उनके लिए आज भी बेहद खास है और वह उस पल को कभी नहीं भूल सकतीं. धनगौरी के मुताबिक, धराली की उस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने वहां फंसे लोगों का हौसला बढ़ाया और उन्हें भरोसा दिया. इसी अनुभव को उन्होंने अपने पत्र में भाई-बहन के रिश्ते से जोड़कर याद किया है.
कृष्ण-द्रौपदी का दिया उदाहरण
अपने भावुक पत्र में धनगौरी ने भगवान श्रीकृष्ण और द्रौपदी के प्रसंग का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जिस तरह श्रीकृष्ण द्रौपदी की मदद के लिए आगे आए थे, उसी तरह मुख्यमंत्री धामी भी उस कठिन समय में उनके लिए सहारा बने. धनगौरी ने कहा कि उनके लिए धराली में मुख्यमंत्री से हुई वह मुलाकात हमेशा यादगार रहेगी. उस समय दुपट्टे के एक छोटे से टुकड़े से बंधी राखी उनके लिए भाई-बहन के रिश्ते की निशानी बन गई.
अहमदाबाद से भेजी राखी
इस साल धनगौरी अहमदाबाद में हैं. ऐसे में वह रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड नहीं आ सकीं, लेकिन अपने भाई को राखी भेजना नहीं भूलीं. उन्होंने इसी भाव के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए राखी भेजी और पत्र के जरिए धराली की उस मुलाकात को फिर से याद किया. धनगौरी ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना की. उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इसी तरह उत्तराखंड और प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें. धराली की आपदा के बीच दुपट्टे के टुकड़े से बंधी वह राखी आज भी धनगौरी के लिए सिर्फ एक धागा नहीं है. उनके लिए वह उस मुश्किल वक्त में हुई मुलाकात और उससे बने भाई-बहन के रिश्ते की याद है.