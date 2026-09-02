/दुपट्टे के टुकड़े से बंधी राखी, बना धर्म भाई का रिश्ता... धराली की उस मुलाकात को नहीं भूलीं धनगौरी, CM धामी को भेजी राखी

रक्षाबंधन का त्योहार आते ही भाई-बहन के रिश्ते की यादें ताजा हो जाती हैं. अहमदाबाद की धनगौरी बरोलिया के लिए इस बार का रक्षाबंधन भी एक खास याद लेकर आया. उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए राखी भेजी है. इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को एक भावुक पत्र भी लिखा है, जिसमें पिछले साल धराली में आई आपदा के दौरान हुई मुलाकात को याद किया है. धनगौरी ने बताया कि पिछले साल रक्षाबंधन के समय वह उत्तराखंड आई थीं. इसी दौरान धराली में आई बाढ़ में वह फंस गई थीं. मुश्किल हालात के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने वहां फंसे लोगों से मुलाकात की थी. धनगौरी की भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई.