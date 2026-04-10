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देहरादून में रोजगार का बड़ा तोहफा..CM पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, बोले— अब आपके सपनों से जुड़ेगा उत्तराखंड का विकास

Dehradun News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित कृषि विभाग के ड्राफ्ट्समैन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:53 PM IST
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देहरादून में रोजगार का बड़ा तोहफा..CM पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, बोले— अब आपके सपनों से जुड़ेगा उत्तराखंड का विकास

Dehradun News:  उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित कृषि विभाग के ड्राफ्ट्समैन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

क्या है पूरी बात ?
दरअसल, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज से इन अभ्यर्थियों के सपने केवल व्यक्तिगत नहीं रह गए हैं, बल्कि अब वे राज्य और संबंधित विभागों की अपेक्षाओं से भी जुड़े हुए हैं. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी चयनित ड्राफ्ट्समैन से विभागों को विशेष उम्मीदें हैं, क्योंकि वे अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं.

सरकारी परियोजनाओं को समयसीमा
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं को समयसीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए यह बेहद आवश्यक है कि सभी योजनाएं तय समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी हों. इसके लिए नव नियुक्त कर्मियों की भूमिका अहम होगी.

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युवाओं को रोजगार के अवसर 
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे राज्य के समग्र संसाधनों और बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति की है और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं.

अभ्यर्थियों में उत्साह और आत्मविश्वास 
इस कार्यक्रम के दौरान नवचयनित अभ्यर्थियों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला. कई अभ्यर्थियों ने इस अवसर को अपने जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया. उनका कहना था कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.इस मौके पर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे. कार्यक्रम का समापन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देने के साथ हुआ.

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