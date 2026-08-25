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जरूरी सामान के दाम बढ़ाने वालों पर कसेगा शिकंजा, CM धामी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

उत्तराखंड में जरूरी सामान की कीमतों पर सरकार की नजर रहेगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बाजारों में सामान की उपलब्धता, स्टॉक और कीमतों की नियमित निगरानी करने को कहा है, ताकि लोगों को जरूरी वस्तुएं उचित दाम पर मिलती रहें.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 25, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:36 PM IST
जरूरी सामान के दाम बढ़ाने वालों पर कसेगा शिकंजा, CM धामी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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