/जरूरी सामान के दाम बढ़ाने वालों पर कसेगा शिकंजा, CM धामी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के दाम पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आम जनता को जरूरी सामान उचित कीमत पर उपलब्ध होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति कालाबाजारी, जमाखोरी या मुनाफाखोरी के जरिए कृत्रिम रूप से दाम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
बाजार की कीमतों पर लगातार नजर
मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत संबंधित विभागों को बाजार में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और उनके दाम की नियमित निगरानी करने को कहा है. अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कहीं कृत्रिम कमी पैदा करके लोगों से सामान की ज्यादा कीमत तो नहीं वसूली जा रही है. इसके साथ ही बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति पर भी लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.
जिलों में बाजारों का होगा निरीक्षण
धामी ने सभी जिलों में प्रशासन को नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान जरूरी वस्तुओं के निर्धारित और प्रचलित बाजार भाव की जांच करने के साथ दुकानों में उपलब्ध स्टॉक पर भी नजर रखी जाएगी. अगर कहीं कालाबाजारी, जमाखोरी या निर्धारित मानकों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.
आम आदमी के बजट की चिंता
मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरी सामान की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ता है. ऐसे में मूल्य नियंत्रण से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं प्रभावी और पारदर्शी होनी चाहिए. सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं उचित दरों पर आसानी से उपलब्ध होती रहें.
शिकायत मिलते ही हो कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने शासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा है. बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखने के साथ किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी सामान की उपलब्धता बनी रहे और कोई भी व्यक्ति इसका फायदा उठाकर आम जनता से मनमाने दाम न वसूल सके.