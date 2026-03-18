बुकिंग खुलते ही उमड़ा सैलाब! जानें कब से शुरू होगी कैलाश यात्रा ? इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की उम्मीद!

देहरादून न्यूज/विनोद कांडपाल: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आदि कैलाश यात्रा के लिए इस वर्ष बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. लंबे इंतजार के बाद यह पवित्र यात्रा 8 मई से प्रारंभ होगी, जो पहले चरण में 15 जून तक संचालित की जाएगी। इस दौरान कुल 15 बैच यात्रा पर रवाना किए जाएंगे.

जानें पूरी बात ?

कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के महाप्रबंधक के अनुसार, यात्रा का पहला दल 8 मई को हल्द्वानी स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से रवाना होगा. यह दल अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ होते हुए आगे की यात्रा पूरी करेगा. वहीं, अन्य बैचों को टनकपुर-धारचूला मार्ग से आदि कैलाश तक ले जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे यात्रा को और सुगम बनाया जा सके.

‘छोटा कैलाश’ का महत्व ?

‘छोटा कैलाश’ के नाम से प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा का धार्मिक महत्व अत्यंत खास है. यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, बल्कि श्रद्धालुओं को कुमाऊं क्षेत्र के कई प्रमुख और पौराणिक स्थलों के दर्शन का अवसर भी देती है. यात्रा के दौरान भक्तों को कैंची धाम, जागेश्वर मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर और पाताल भुवनेश्वर जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों के दर्शन कराए जाएंगे.

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बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल

इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं. बुकिंग शुरू होते ही लगातार आवेदन आने लगे हैं, जिससे KMVN के अधिकारियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है.बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है.

जानें कैसे करें पंजीकरण

इच्छुक श्रद्धालु KMVN की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से अपना पंजीकरण कर सकते हैं. प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं.

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