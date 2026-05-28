गैस एजेंसी परिसर में सिलेंडर लीकेज से भीषण आग, चार लोग गंभीर रूप से झुलसे

ऊधम सिंह नगर न्यूज/विजय आहूजा: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के किच्छा क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. वार्ड नंबर एक स्थित 'शिव भारत कॉमर्शियल गैस सर्विस' के परिसर में बने कमरे में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई. इस दुर्घटना में एक महिला समेत कुल चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही पलों में आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

खाना बनाते समय हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, गैस एजेंसी परिसर में बने कमरे में मुनीश नाम का मजदूर अपने परिवार के साथ रहता है. हादसे के वक्त मुनीश की पत्नी अन्नू रसोई में खाना बना रही थी. इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर के पाइप से रिसाव होने लगा. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग की चपेट में आने से मुनीश, उसकी पत्नी अन्नू, प्रिंस और संजीव कुमार बुरी तरह झुलस गए.

राहत और बचाव कार्य

आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस प्रशासन की टीम और 108 एंबुलेंस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे फैलने से रोका. 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) किच्छा ले जाया गया.

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हायर सेंटर रेफर किए गए घायल

सीएचसी किच्छा में डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया. हालांकि, आग की गंभीरता और झुलसने के स्तर को देखते हुए डॉक्टरों ने चारों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया. सभी घायलों का फिलहाल इलाज जारी है.

बड़ी अनहोनी से बचा परिसर

गनीमत यह रही कि आग केवल एक कमरे तक ही सीमित रही. यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो लपटें पास में स्थित गैस एजेंसी के गोदाम तक पहुंच सकती थीं. गोदाम में बड़ी संख्या में भरे हुए गैस सिलेंडर रखे थे। यदि आग उन सिलेंडरों तक पहुंच जाती, तो एक भयानक विस्फोट हो सकता था, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था. पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गैस एजेंसी परिसर में रिहायशी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

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