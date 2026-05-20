देहरादून में ICU में ब्लास्ट... आग की लपटों में घिरा अस्पताल;10 से ज्यादा मरीजों का रेस्क्यू, एक की मौत

Dehradun: उत्तराखंड की राजधानी देहरादू में मंगलवार देर रात एक निजी अस्पताल में लगी भीषण आग ने अफरा-तफरी मचा दी. नेहरू कॉलोनी स्थित पेनेसिया अस्पताल के आईसीयू में अचानक एयर कंडीशनर फटने के बाद आग लग गई. देखते ही देखते पूरे वार्ड में धुआं भर गया, जिससे मरीजों और अस्पताल स्टाफ में चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में वेंटिलेटर पर भर्ती 60 वर्षीय महिला वीरवती की मौत हो गई, जबकि कई मरीजों और पुलिसकर्मियों की हालत बिगड़ गई.

ICU में फैल गया जहरीला धुआं

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आईसीयू वार्ड में लगे एसी में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ. इसके तुरंत बाद आग भड़क गई और कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया. अस्पताल के अंदर मौजूद मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. धुएं और गैस रिसाव के बीच राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आईसीयू में भर्ती मरीजों को बाहर निकाला.

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मरीजों को दूसरे अस्पतालों में किया गया शिफ्ट

रेस्क्यू के दौरान दम घुटने और ऑक्सीजन की कमी के कारण करीब 10 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तत्काल कैलाश और कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

हालांकि राहत कार्य के दौरान नेहरू कॉलोनी थाने में तैनात तीन पुलिसकर्मी- उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल बृजमोहन रावत और कांस्टेबल बृजमोहन कनवासी भी धुएं की चपेट में आकर बीमार हो गए. सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया.

फायर सेफ्टी पर उठे सवाल

घटना की जानकारी मिलते ही गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए. कमिश्नर ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए कहा कि अस्पताल में फायर सेफ्टी मानकों की गहन जांच कराई जाएगी.

प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर एसी ब्लास्ट कैसे हुआ और क्या अस्पताल में सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया जा रहा था.

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