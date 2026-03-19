हरिद्वार-लक्सर में दिनदहाड़े फायरिंग: स्कूली छात्रों पर हमला, इलाके में दहशत

Haridwar News: हरिद्वार में होली एंजेल पब्लिक स्कूल के दो छात्रों को निशाना बनाते हुए नकाबपोश बदमाशों ने अचानक गोली चला दी.गनीमत रही कि दोनों छात्र इस हमले में बाल-बाल बच गए, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया.
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हरिद्वार न्यूज/करन खुराना: उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. होली एंजेल पब्लिक स्कूल के दो छात्रों को निशाना बनाते हुए नकाबपोश बदमाशों ने अचानक गोली चला दी. हालांकि, गनीमत रही कि दोनों छात्र इस हमले में बाल-बाल बच गए, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया. घटना के बाद स्कूल परिसर और आसपास अफरातफरी का माहौल बन गया.
क्या हैं पूरा मामला ?
बताया जा रहा है कि दोनों छात्र स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे थे. जैसे ही वे स्कूल के बाहर पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. इस अचानक हुए हमले से वहां मौजूद अन्य छात्र, अभिभावक और स्कूल स्टाफ घबरा गए. फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग इधर-उधर भागने लगे.
पहले से घात लगाए बैठे थे बदमाश
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब 6 नकाबपोश हमलावर पहले से ही स्कूल के बाहर मौजूद थे. मौका मिलते ही उन्होंने छात्रों को घेर लिया और फायरिंग कर दी। इसके बाद उन्होंने छात्रों के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए. पूरी घटना लक्सर के बसेड़ी गांव की बताई जा रही है.
वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी
घटना के बाद हमलावरों के भागने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.इस वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों तक जल्द पहुंचा जा सके.
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
बता दे कि दिनदहाड़े स्कूल के बाहर इस तरह की वारदात ने लक्सर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और अभिभावकों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
पुलिस का आश्वासन
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.
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