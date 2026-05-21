Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3225120
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, 50 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Nainital Accident: नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हो गया. पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 21, 2026, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nainital accident
Nainital accident

Nainital Accident: लखनऊ से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों की कार कैंची धाम क्षेत्र में अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू गहरी खाई से दुर्घटनाग्रस्त कार को बाहर निकाला.  

ऐसे हुआ हादसा 
कैंची धाम क्षेत्र में फूड वैन लगाने वाले ने कार को खाई में देखकर तत्काल 112 को सूचना दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई से घायलों को बाहर निकाला और नजदीकी प्राथमिक समुदाय केंद्र भेजा. यहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि सभी लोग बीते मंगलवार को नैनीताल घूमने पहुंचे थे और आज कैंची धाम क्षेत्र से लगे भवाली गांव में अपने किसी परिचित के घर जा रहे थे. इसी दौरान उनकी कर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. हादसे में पिता, पुत्र, मां—बेटी और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. 

परिजनों को दी सूचना 
नैनीताल सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि हादसे की सूचना पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. उन्होंने कैंची धाम आने वाले पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे में इनकी मौत हुई 
नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण राहत कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा. मृतकों की पहचान भूपेंद्र सिंह चुफाल (48), सीमा कैड़ा चुफाल (45), वासू चुफाल (19), रवि चुफाल (12) और वाहन चालक अनुज कुमार मिश्रा (34) के रूप में हुई है. वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि कैंचीधाम में गर्मी के सीजन में पर्यटकों के आने की संख्या बढ़ जाती है. 

बाईपास का निर्माण चल रहा 
उन्होंने बताया कि जहां हादसा हुआ वह कैंचीधाम के लिए प्रस्तावित बाइपास है और वहां निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है. लोगों का दावा है कि मार्ग पर कई स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम अपर्याप्त हैं और तीव्र मोड़ों पर अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है. 

यह भी पढ़ें : जिम कार्बेट क्षेत्र में 'विकास' की घुसपैठ! काफी देर बाद भी टस्कर पार नहीं कर पाया हाईवे, वायरल वीडियो ने खड़े किये सवाल

यह भी पढ़ें : चारधाम यात्रा 2026 में टूटा पंजीकरण का हर पुराना कीर्तिमान, लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

TAGS

Nainital Accident

Trending news

Saranpur News
सहारनपुर में 'लू' का टॉर्चर! अस्पतालों में बढ़े उल्टी-दस्त के मरीज
lucknow weather news
लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अगले 5 दिन हीटवेव का कहर, रातें भी करेंगी परेशान
up govt news
यूपी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अब ड्रेस कोड अनिवार्य, योगी सरकार का बड़ा फैसला
Bundelkhand Heatwave Alert
आसमान से बरस रही आग, बुंदेलखंड बेहाल… बांदा फिर देश का सबसे गर्म शहर
ghaziabad weather forecast
गाजियाबाद में सूरज उगलेगा आग! 44 डिग्री के साथ हीटवेव का डबल अटैक; कब मिलेगी राहत?
Lucknow latest news
पार्षद को शपथ नहीं दिलाना लखनऊ मेयर को पड़ा भारी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारी फ्रीज
siddharthnagar news
पुरानी रंजिश में 5 वर्षीय मासूम की करंट लगाकर हत्या! परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप
Bijnor conversion case
'हमजा' से फिर बना बिजनौर का लाल! कश्मीर में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा!
Lalitpur news
ललितपुर: रिश्वत लेते जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी और क्लर्क गिरफ्तार
IPS Transfer
UP में चली तबादला एक्सप्रेस, 9 IPS अफसरों का ट्रांसफर, अनुपम कुलश्रेष्ठ बनीं ADG