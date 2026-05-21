नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, 50 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Nainital Accident: लखनऊ से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों की कार कैंची धाम क्षेत्र में अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू गहरी खाई से दुर्घटनाग्रस्त कार को बाहर निकाला.

ऐसे हुआ हादसा

कैंची धाम क्षेत्र में फूड वैन लगाने वाले ने कार को खाई में देखकर तत्काल 112 को सूचना दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई से घायलों को बाहर निकाला और नजदीकी प्राथमिक समुदाय केंद्र भेजा. यहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि सभी लोग बीते मंगलवार को नैनीताल घूमने पहुंचे थे और आज कैंची धाम क्षेत्र से लगे भवाली गांव में अपने किसी परिचित के घर जा रहे थे. इसी दौरान उनकी कर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. हादसे में पिता, पुत्र, मां—बेटी और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई.

परिजनों को दी सूचना

नैनीताल सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि हादसे की सूचना पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. उन्होंने कैंची धाम आने वाले पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की है.

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हादसे में इनकी मौत हुई

नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण राहत कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा. मृतकों की पहचान भूपेंद्र सिंह चुफाल (48), सीमा कैड़ा चुफाल (45), वासू चुफाल (19), रवि चुफाल (12) और वाहन चालक अनुज कुमार मिश्रा (34) के रूप में हुई है. वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि कैंचीधाम में गर्मी के सीजन में पर्यटकों के आने की संख्या बढ़ जाती है.

बाईपास का निर्माण चल रहा

उन्होंने बताया कि जहां हादसा हुआ वह कैंचीधाम के लिए प्रस्तावित बाइपास है और वहां निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है. लोगों का दावा है कि मार्ग पर कई स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम अपर्याप्त हैं और तीव्र मोड़ों पर अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है.

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